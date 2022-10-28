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28.10.2022 в 06:50

20% россиян сами попросят прибавку к зарплате

Почти половина компаний проводит ежегодную индексацию выплат сотрудникам

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Около 20% сотрудников российских компаний планируют инициировать разговор с работодателем о повышении заработной платы в ближайшее время. Если ранее о прибавке просили менеджеры среднего звена, то сейчас — разработчики, а также руководители в IT, продукте, маркетинге и финансах, сообщает Forbes со ссылкой на данные совместных опросов Benchmark Executive и TenChat.

46% российских компаний сами проводят процедуру индексации зарплаты в связи с инфляцией, достижением сотрудниками показателей эффективности и другими причинами. Большинство компаний индексацию проводят ежегодно, потому в таких организациях сотрудники не инициируют разговор о повышении зарплаты.

В компаниях без такой процедуры 41% сотрудников самостоятельно инициируют разговор о повышении зарплаты. 23% респондентов указали, что инициативу проявляют как они самостоятельно, так и руководители. 14% ждут инициативы исключительно со стороны руководителя, а 22% не рассматривают необходимость такого диалога вовсе.

Среди сотрудников, которые сами заводят разговор о повышении дохода, 83% опираются на свои достижения за прошедший период, 44% — сравнивают свою текущую заработную плату с аналогичными позициями на рынке труда, а 32% — угрожают переходом в другую компанию.

Эксперты отмечают, что число сотрудников, которые просят повышения, в 2022 году не изменилось. Однако произошло перераспределение рынка, и повышения просят теперь другие группы специалистов. Во-первых, часть должностей в компаниях сокращаются, и одному сотруднику передается больший объём задач. Более того, сотрудники сравнивают уровень дохода на аналогичных позициях в тех компаниях, которые сменили географию пребывания и, соответственно, повысили оплату.

Ранее SuperJоb выяснил, что четверо из десяти россиян готовы получать меньше, но работать удалённо. Не готовы пойти на снижение зарплаты 39% россиян.

Зарплата
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