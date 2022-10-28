20% россиян сами попросят прибавку к зарплате

Около 20% сотрудников российских компаний планируют инициировать разговор с работодателем о повышении заработной платы в ближайшее время. Если ранее о прибавке просили менеджеры среднего звена, то сейчас — разработчики, а также руководители в IT, продукте, маркетинге и финансах, сообщает Forbes со ссылкой на данные совместных опросов Benchmark Executive и TenChat.

46% российских компаний сами проводят процедуру индексации зарплаты в связи с инфляцией, достижением сотрудниками показателей эффективности и другими причинами. Большинство компаний индексацию проводят ежегодно, потому в таких организациях сотрудники не инициируют разговор о повышении зарплаты.

В компаниях без такой процедуры 41% сотрудников самостоятельно инициируют разговор о повышении зарплаты. 23% респондентов указали, что инициативу проявляют как они самостоятельно, так и руководители. 14% ждут инициативы исключительно со стороны руководителя, а 22% не рассматривают необходимость такого диалога вовсе.

Среди сотрудников, которые сами заводят разговор о повышении дохода, 83% опираются на свои достижения за прошедший период, 44% — сравнивают свою текущую заработную плату с аналогичными позициями на рынке труда, а 32% — угрожают переходом в другую компанию.

Эксперты отмечают, что число сотрудников, которые просят повышения, в 2022 году не изменилось. Однако произошло перераспределение рынка, и повышения просят теперь другие группы специалистов. Во-первых, часть должностей в компаниях сокращаются, и одному сотруднику передается больший объём задач. Более того, сотрудники сравнивают уровень дохода на аналогичных позициях в тех компаниях, которые сменили географию пребывания и, соответственно, повысили оплату.

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