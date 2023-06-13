1147 Productions и «Солнце Москвы» поднялись на высоту 140 метров

В сентябре 2022 года начало свою работу «Солнце Москвы» — самое большое в Европе колесо обозрения. Проект стал ещё одной всесезонной точкой притяжения жителей и гостей столицы. Производством рекламного ролика для новой достопримечательности Москвы занималась студия 1147 Productions.

В творческой концепции креаторы отразили позиционирование о том, что «Солнце Москвы» — это больше, чем просто аттракцион. Для разных аудиторий колесо обозрения может стать притягательным местом впечатлений, и у каждого они будут свои: для кого-то это погружение в мир фантазий, для кого-то — в мир ностальгии, творчества или душевной гармонии.

Денис Тетерин, генеральный директор «Солнца Москвы»: По желанию гостей колесо обозрения может стать частью личной истории. Дополнительные сервисы насчитывают множество программ: романтическое свидание, день рождения, мастер-классы и многое другое. Поэтому в ролике есть и девушки-героини, которые занимаются йогой на высоте, и пара, которая узнала о поле будущего ребенка благодаря индивидуальной подсветке их кабины. А также семья, которая отмечает космический детский день рождения на «космической» высоте. Обо всех этих продуктовых «фишках» мы и хотели рассказать зрителям в рекламном ролике.

«Специально к открытию колеса обозрения наши соседи — ВДНХ — создали стрит-арт проект по художественной росписи кровель. Гости могут увидеть его с высоты колеса обозрения. Чтобы „подсветить“ и эту тему, сквозным героем в ролике стал бомбер, создающий граффити», — поделилась заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям и PR Екатерина Башкирова.

Первый съёмочный день пришёлся на день технического прогона, а второй проходил уже при действующем колесе обозрения, на котором катались посетители. Изначально съёмка шла параллельно с техническим тестированием и освоением объекта: специалисты колеса проверяли систему климат-контроля, скорость вращения и другие инженерные нюансы.

Команда 1147 Productions была ограничена во времени и «вылавливала» минуты, когда колесо находилось в статике, а когда — в движении. Она вела видеосъёмку сразу в двух движущихся кабинах: в одной находились актёры, во второй — режиссёр и оператор. А в третьей, соседней кабине, проходила фотосъёмка героев.

Никита Луппов, оператор-постановщик проекта, генеральный директор 1147 Productions: С точки зрения производства опыт был уникальный, и нам пришлось решать нетрадиционные задачи. Например, вместимость кабинок не подразумевала возможности использовать весь необходимый состав съёмочной группы. В ролике есть и хромакей-кадры, которые нужно было снимать на полностью обездвиженном колесе в короткий период времени перед очередным запуском. Мы изучали, как высвечивать кабину и не давать ветру сдуть парус хромекея на высоте 20 метров от асфальта. Решали, как протирать движущуюся игровую кабину от капель дождя и зажигать в ней нужный свет по команде с расстояния 400 метров. А ещё — как вращать камеру строго по оси объектива, параллельно осваивая тесную кабину осветительским и художественным цехом.

Состав творческой группы

«Солнце Москвы» (клиент)

Заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям и PR: Екатерина Башкирова

Руководитель пресс-службы: Анастасия Рубцова

1174 Productions (продакшн)

Креатив, сценарист, второй режиссёр: Елизавета Смирнова

Режиссёр-постановщик, автор, копирайтер: Евгения Кашапова

Оператор-постановщик: Никита Луппов

Художник-постановщик: Анастасия Ионова

Продюсер: Татьяна Неумоина

Директор площадки: Сергей Гавриков, Евгения Креславская

Монтаж: Артур Шорохов, Максим Перунов, Евгений Власов, Александра Куприянова, Николай Майкл Сермягин

Администраторы: Андрей Медведков, Кирилл Фролов, Полина Рудакова

Рабочие: Дмитрий Ундровский, Александр Багдюнов, Алексей Панин

Буфетчики: Александр Клюшенков, Глеб Лямин

Фокус, механик первой камеры: Руслан Сабиров

Dana Dolly, механик второй камеры: Олег Демкив

Гафер: Андрей Савельев

Старший осветитель: Алексей Жуковский

Осветители: Константин Грибач, Илья Матвеев, Руслан Мамедов, Евгений Серегин

Грип: Владимир Свистунов

Логгер: Евгений Власов

Коптер: Pushkin Fly Team

Асисстент художника-постановщика: Лев Воробьёв

Постановщики: Ильгиз Хамзин, Сергей Кузнецов

Художник по костюму: Юлия Бариева

Асисстент художника по костюму: Ольга Борисова

Гримёры: Екатерина Небывайлова, Юлия Петрова

Кастинг-директор: Александр Дюдин

Ассистент по актёрам: Любовь Булдина

CG-супервайзер: Михаил Коган

Фотограф бэкстейджа: Елизавета Ефимова

Цветокорректоры: Максим Миронов, Андрей Бушмин

Звуковое и музыкальное оформление: Михаил Нестеров, Сергей Иванов

Дикторы: Кирилл Дмитриев, Екатерина Коновалова, Кристина Махаматкулова, Надежда Перцева, Владислав Токарев

VFX: Darkroom

Моушн-дизайнер: Александр Дрыженко

Графические дизайнеры: Данила Емельянов, Сергей Гавриков