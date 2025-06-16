Александра Дробышева, HINT: 10 must-do для PR и диджитал-специалистов на лето

Лето — это не только время отпусков, но и стратегическое окно возможностей для тех, кто работает с коммуникациями. Пока часть аудитории уходит в офлайн, а конкуренты снижают активность, у PR- и диджитал-специалистов есть шанс протестировать новые инструменты, усилить имидж бренда и заложить фундамент для осенних запусков. Ниже — 10 приемов, которые помогут провести лето с максимальной пользой для репутации и бизнеса.

1. Закройте «отпускные дыры» в медиапланах

Лето — время отпусков не только для аудитории, но и для редакций. Многие команды работают в усеченном составе, и это сильно влияет на скорость и объем публикаций. При этом СМИ продолжают выпускать материалы, а значит — растет спрос на заранее подготовленный контент.

Чтобы сохранить присутствие бренда в медиаполе, важно заранее договариваться с редакциями и отправлять материалы с запасом минимум в 2−3 недели. В противном случае можно столкнуться с типичной летней ситуацией: инфоповод есть, а опубликовать его некому или негде. Если вы позаботитесь о контенте заранее, он может спокойно выйти в августе, когда новостная повестка разряжена и внимание к брендированным материалам выше обычного.

2. Используйте легкие инфоповоды для эмоциональных интеграций

Даты, такие как День фотографа (12 июля), День дружбы (30 июля) и День лени (20 августа), часто игнорируют в PR-стратегиях, считая их малозначимыми или недостаточно серьезными. Тем не менее летом именно эти поводы отлично работают — аудитория ищет радость, тепло и легкое общение.

Задействуйте их для коллабораций с блогерами, локальных активаций, тематических челленджей или нативного контента. Все, что помогает бренду показаться ближе, дружелюбнее и живее — сейчас в приоритете.

3. Переведите коммуникации в летний лайфстайл-формат

Сезон отпусков — удачный момент, чтобы встроить бренд в привычные для аудитории сценарии через диджитал и PR-инструменты. Сфокусируйтесь на темах отдыха, путешествий и городской активности: предложите редакциям материалы «как использовать продукт летом», запустите серию летних советов или челленджей в соцсетях, обновите визуал для диджитал-каналов с природной съемкой, инициируйте лайфстайл-интервью или подборки с участием бренда. Такие активности повышают вовлеченность, дают поводы для публикаций и делают бренд ближе и понятнее без прямой рекламы.

4. Присутствуйте офлайн — но с диджитал-усилением

Настало идеальное время для выхода из онлайна. Фестивали, уличные маркетплейсы, спортивные мероприятия и городские праздники дают брендам возможность встретиться с аудиторией лицом к лицу. Но ключ к эффективности — интеграция диджитал-инструментов.

Например, участие в крупных летних событиях — таких как VK Fest, «Дикая Мята», пикник «Афиши» и других — может не только повысить узнаваемость бренда, но и стать источником контента для соцсетей: фото- и видеорепортажей, сторис, интерактивов, розыгрышей и UGC. Продумайте branded-зону, стенд или pop-up-активность, которую будет удобно и интересно транслировать в диджитал

Важно помнить: чем продуманнее вы разработаете механику офлайн-активаций, тем эффективнее будут работать ваши диджитал-инструменты. Например, QR-коды на локациях, ведущие на лендинг с розыгрышем или AR-фильтром, прямая трансляция с комментариями амбассадоров, моментальная публикация фото с хештегом — все это не просто усиливает вовлечение на месте, но и плавно переносит аудиторию в вашу диджитал-экосистему, продолжая коммуникацию после события.

5. Освежите форматы коммуникации

Освежите форматы коммуникации — лето идеально подходит для контентных экспериментов. Аудитория в этот период менее загружена и чаще находится в расслабленном состоянии, поэтому проще и охотнее воспринимает нестандартные форматы. Вместо привычных визуальных постов попробуйте использовать голосовые решения: подкасты, короткие аудиосообщения в Telegram или VK, а также голосовые тизеры мероприятий. Такие форматы создают эффект новизны, выделяются в ленте и формируют более теплое, персональное взаимодействие с пользователем.

Голос — это недооцененный канал, который особенно актуален в эпоху визуального перенасыщения. Попробуйте ввести хотя бы один новый формат этим летом — это может стать началом долгосрочного диджитал-направления для вашего бренда.

6. Переформатируйте контент под короткие видео

По данным Anketolog.ru, 89% пользователей активно смотрят ролики в TikTok и «VK Клипах» — тренд, который нельзя игнорировать. Для брендов это четкий сигнал переключиться на формат «живого» контента, который идеально подходит для коротких вертикальных видео: backstage-съемки, полезные лайфхаки и демонстрации продукта в реальных ситуациях. Такой формат позволяет быстро донести ключевую идею и вызвать эмоции, сохраняя при этом ясность и полноту смысла без перегрузки. Главное — легкость подачи, искренность и эмоциональный драйв, которые делают видео максимально вовлекающими и запоминающимися.

7. Используйте соцсети как полноценную торговую платформу

Летний сезон усиливает импульсивные покупки, особенно когда путь от вдохновения до покупки максимально короткий. Используйте Telegram-ботов и нативные шоппинг-посты во «ВКонтакте» как прямую точку входа в воронку продаж. По статистике, 42% пользователей совершают покупку после просмотра видео, что подтверждает эффективность такой интеграции.

Рекомендации для эффективной реализации:

Запускайте интерактивные каталоги и подборки товаров с возможностью быстрого заказа прямо в мессенджере или соцсети.

Встраивайте кнопки «Купить» и «Узнать больше» в сторис и посты с демонстрацией продукта.

Используйте функции VK Mini Apps или Telegram-ботов для упрощения процесса покупки и поддержки клиентов.

Добавляйте эксклюзивные летние предложения и акции, чтобы стимулировать моментальное решение.

8. Протестируйте нейросети как рабочих помощников

Если зима — время для разработки стратегии, то лето — идеальный период для активного тестирования инструментов. Использование ИИ-решений — от генерации текстов в ChatGPT до создания визуалов через MidJourney и даже синтеза реалистичного видео — помогает не только существенно экономить время и бюджет, но и быстро адаптироваться под отклик аудитории.

Реализовать весь потенциал вашей креативности можно с помощью следующих инструментов:

ChatGPT — быстро генерирует тексты и идеи для постов и рекламных сообщений.

MidJourney — создает уникальные визуалы и иллюстрации для соцсетей.

Runway ML / Synthesia — помогает создавать реалистичные видео и рекламные ролики без съемок.

Gamma — инструмент для быстрой подготовки эффектных и интерактивных презентаций с помощью ИИ.

9. Включите ESG-коммуникации в летнюю повестку

Устойчивое развитие — уже не просто глобальный тренд, а фактор выбора бренда для новых поколений. По исследованию PDI Technologies, 77% представителей Gen Z готовы платить больше за «зеленые» продукты. Лето — подходящее время, чтобы актуализировать ESG-повестку через сторителлинг: расскажите об экологичных упаковках, запустите акцию с переработкой, предложите «зеленые» бонусы — и получите вовлеченные, лояльную аудиторию.

10. Подготовьтесь к осеннему запуску уже сейчас

Август — время, когда выигрывают те, кто готов к следующему сезону раньше других. Это месяц анализа летних активностей и подготовки стратегий для осеннего периода. Показ презентаций клиентам, настройка диджитал-воронок, шлифовка месседжей — те шаги, которые обеспечат безболезненный старт в пиковый сезон, когда внимание аудитории будет на максимуме.

Лето — это не про «заморозку» активности, а про умение тонко подстроиться под сезон и использовать его особенности. Для PR и диджитал-специалистов это шанс не просто остаться на плаву, а усилить бренд, поэкспериментировать без давления KPI и выстроить уверенный задел на осень. Главное — действовать не реактивно, а стратегически.