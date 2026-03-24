Звук как бизнес: почему музыкальная индустрия стала отдельным классом активов

Музыка в повседневной оптике — это сцена, стриминги и плейлисты в фоне, но для экономики она все заметнее превращается в самостоятельный рынок с понятными деньгами и осязаемыми рисками. Российский сегмент музыкальных сервисов только за 2025 год вырос примерно до 46 млрд рублей и прибавил более 20% к выручке, при этом двузначные темпы роста ожидаются и дальше. Параллельно креативная экономика в целом растет в разы быстрее базового ВВП, и музыка вносит в этот рост свою, уже измеримую, долю. На этом фоне инвесторам и предпринимателям приходится отделять романтический образ индустрии от ее реальной инвестиционной специфики — отвечать на практичный вопрос: кто, как и за счет чего в музыке действительно возвращает вложенные деньги, а где деньги по сути выполняют функцию субсидий или репутационных расходов, — об этом Лидия Рой, Директор Центра креативной экономики Школы управления Сколково, рассказала Sostav в рамках конференции «Звук инвестиций. Как работает экономика музыки?».

​​Из чего состоит музыкальный рынок

Если смотреть на музыку глазами пользователя, рынок ограничивается подпиской на стриминг и концертами любимых артистов. В реальности это сложная цепочка: создание контента, владение правами и каталогами, дистрибуция (платформы и агрегаторы), концертный бизнес, классическая сцена и институции, плюс инфраструктура — от аналитики до финансово‑технологические сервисы под управление роялти.

В исследовании «Креативная экономика России. Итоги и векторы развития после ПМЭФ — 2025», подготовленном Школой управления Сколково совместно с социокреативной платформой фонда Росконгресс «Инносоциум», музыкальный сегмент выделен в отдельный блок: на него приходится заметная часть выручки креативных индустрий, и по темпам роста он обгоняет как экономику в целом, так и большинство других креативных рынков. Основной вклад в этот рост дает цифровое потребление — прежде всего музыкальные стриминги, онлайн-видео и крупные контент-платформы. В основу исследования легли официальная статистика, отраслевые данные и глубинные интервью с представителями бизнеса, институтов развития и региональных команд креативных индустрий. Авторы анализировали 12 ключевых сегментов креативной экономики, оценивая их вклад в ВВП и занятость, динамику выручки и инвестиционную активность, а музыкальная индустрия рассматривалась отдельно — с фокусом на структуру доходов, цифровизацию и экспортный потенциал.

На прикладном уровне рынок делится на несколько зон с разной доходностью и риском. В верхней части пирамиды — права и каталоги, где для инвестора важен предсказуемый денежный поток от уже состоявшегося репертуара и прозрачная статистика прослушиваний. Ниже — создание нового контента, продюсирование артистов, живые выступления и гастроли: потенциальная доходность здесь выше, но и неопределенность существенно выше средней по креативным индустриям. Самый «медленный», но устойчивый слой — классическая музыка и институциональные проекты: в этом сегменте ниже рыночная волатильность, длинный горизонт окупаемости и сильный эффект через статус, нетворк и развитие территорий.

Почему музыкальный контент — один из самых рискованных сегментов

Александр Гагиев, директор по взаимодействию с креативными индустриями сервиса «Звук» и соучредитель венчурного фонда «Ракета Инвест», уверенно разделяет два мира: рынок создания музыкального контента и более «табличные» сегменты индустрии — каталоги, права, инфраструктуру. По его словам, вернуть деньги на стороне продакшена сегодня могут только те, кто глубоко в предмете — буквально живет на студии, руками собирает продукт и на кончиках пальцев чувствует аудиторию. «У теоретиков там шанса сейчас нет», — подчеркивает он.

С точки зрения инвестора это означает, что ранняя стадия музыки ближе к высокорисковым инвестициям на «посевной» стадии, чем к классическому управлению активами. Ты покупаешь не уже отлаженный денежный поток, а по сути делаешь ставку на команду, чьи знания и насмотренность частично заменяют привычную финансовую проверку проекта. Более предсказуемо выглядят сделки с правами и каталогами, где уже есть статистика прослушиваний и роялти, а также инфраструктурные сервисы и решения для бизнеса вокруг индустрии — от аналитики до прозрачных систем учета и расчета вознаграждений.

На этот риск наслаивается эффект ИИ. Технологии резко снижают барьеры входа в производство: любой артист или продюсер может ускорить написание, аранжировку и тестирование идей, что приводит к взрывному росту объема контента и дополнительной конкуренции за внимание. Но избыточное предложение делает еще важнее глубокую экспертизу и понимание рынка: без них даже «усиленный AI» проект остается теорией, а не бизнесом.

​​Классическая музыка как малое ядро большой экономики

На фоне рискованного поп- и контентного сегмента классическая музыка выглядит почти как антикризисный актив. Исполнительный директор МОО «Русское музыкальное общество» Светлана Кобзарь называет ее «малым ядром большой экономики»: доля в общем музыкальном пироге может быть скромной, зато волатильность ниже, а эффект — сверхдолгий. «Именно в этот узкий сегмент традиционно инвестируют государство и крупнейшие меценаты, и так устроено не только в России», — напоминает она.

Инвестмодель здесь устроена иначе, чем в массовом рынке. Во-первых, классика создает нематериальную, но экономически осязаемую ценность — статус и нетворкинг. Во-вторых, классические фестивали и филармонические проекты становятся драйверами территориального развития: кейсы региональных фестивалей показывают, как регулярные события меняют туристический поток и бренд региона, повышая его инвестиционную привлекательность. Отдельные проекты классической музыки собирают в совокупности десятки тысяч зрителей за сезон и становятся опорными «брендами места» — например, фестивали под художественным руководством Дениса Мацуева, в том числе в Суздале, где классическая программа фактически формирует новый культурный туристический маршрут и заметно увеличивает загрузку местной инфраструктуры во время проведения концертов. По сути, это инвестиции на стыке культуры, туризма и девелопмента, где доходность измеряется не только прямой выручкой, но и ростом стоимости территории.

AI в этой картине — не замена, а вспомогательный инструмент. Светлана Кобзарь приводит пример работы Красноярской филармонии, где технологии помогают анализировать данные, работать с аудиторией и формировать программу, но подчеркивает, что живой концерт, эффект присутствия и акустика остаются вне зоны автоматизации. Для инвестора это сегмент с «медленными» деньгами, но более читаемым риск-профилем и мощными побочными эффектами — от укрепления репутации до развития городов и регионов.

Концертный рынок: где заканчивается инвестиция и начинаются субсидии

Концертная индустрия интуитивно кажется понятной точкой входа: есть артист, площадка, билеты и ожидаемая выручка. Но, как отмечает исполнительный директор Фонда поддержки и развития музыкального искусства имени Игоря Бутмана Роман Христюк, далеко не каждое вложение в концерты и гастроли корректно называть инвестицией. Часть денег по сути является субсидированием или маркетинговыми расходами — и только там, где есть прозрачное понимание объема рынка, рентабельности и средней маржинальности, можно честно говорить об инвестиционном кейсе.

На практике же методика учета концертного рынка остается неоднозначной: не всегда понятно, какие расходы относятся к проекту, как считать реальную загрузку залов, и что происходит с кассовыми данными. При этом именно гастроли и выход на международные рынки требуют наибольших вложений: чтобы открыть для себя, например, Латинскую Америку или Бразилию, артисту нужны серьезные ресурсы — и часто это его собственные деньги или средства ближайших партнеров. Для инвестора это означает, что концертный бизнес потенциально интересен, но требует жесткого структурирования сделок, понятной отчетности и разделения: где вклад работает на возврат и прибыль, а где — на имидж, промо и поддержание присутствия артиста.

Что это все значит для инвесторов

Музыкальный рынок сегодня выглядит как мозаика из очень разных по риску и доходности сегментов: от высокорискового продакшена и гастролей до более предсказуемых каталогов, стримингов и классических фестивалей с эффектом развития территорий. Для инвестора главный вывод прост: в музыке не работает универсальная модель «положил деньги — через N лет получил X%», здесь критично понимать, в какой именно части цепочки ты находишься, и с кем заходишь в сделку.

По словам Директора Центра креативной экономики Московской школы управления Сколково Лидии Рой, музыкальная индустрия в ближайшие годы останется одним из самых динамично растущих сегментов креативной экономики. Так, при среднегодовых темпах роста на уровне 10−15% совокупный объем музыкального рынка в России к 2030 году может превысить 140−150 млрд рублей, а цифровой сегмент (стриминги, онлайн-платформы, монетизация каталогов) будет давать уже большую часть выручки отрасли. «Если раньше музыка воспринималась как вспомогательный рынок при медиа и ивентах, то теперь мы видим, что это самостоятельный экономический контур со своей инфраструктурой, экспортным потенциалом и устойчивыми моделями монетизации», — отмечает она, подчеркивая, что комплексная цепочка создания стоимости в музыке делает этот рынок одновременно сложным и одним из самых перспективных для инвесторов.