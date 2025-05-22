Песни из «Смешариков» и «Фиксиков» зазвучат в детских комнатах кафе и ресторанов

Аудиосервис для бизнеса «Звук Бизнес» и группа компаний «Рики» заключили партнерство, в рамках которого компаниям-пользователям аудиостриминга станет доступен музыкальный контент из популярных мультфильмов. В сотрудничестве с музыкальным лейблом правообладателя — Riki Music — бизнес-клиенты смогут включать песни из таких проектов, как «Смешарики», «Фиксики» и «Малышарики», в детских комнатах различных заведений. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе ГК «Рики».

Партнерство охватывает более 1 тыс. треков и их ремиксов из популярных проектов ГК «Рики», включая такие как «Финник», «Тима и Тома», «ДиноСити», «Бодо Бородо» и другие. Музыкальный контент будет доступен в формате плейлистов, что позволит владельцам заведений использовать звуковое сопровождение в детских зонах, избегая рисков, связанных с нарушением авторского права.

В ГК «Рики» отмечают, что сотрудничество со «Звуком» не только имеет «большой потенциал в популяризации вопросов легализации музыкального контента», но и направлено на повышение качества клиентского сервиса. Музыка из мультфильмов создает позитивную атмосферу и способствует более комфортному пребыванию детей в специально оборудованных пространствах, считают в группе.

Виталий Бочкарев, директор по маркетингу аудиосервиса «Звук Бизнес»: Несмотря на то, что в стране нет полной статистики по количеству заведений с детскими комнатами, мы можем оценить емкость рынка на основе данных из крупных городов. Например, в Москве из 7294 ресторанов и кафе 730 имеют детские комнаты (10% охвата), а в Санкт-Петербурге этот показатель достигает 19,8% (403 из 2033 заведений). В Екатеринбурге и Казани число таких заведений меньше — около 5%. Наше сотрудничество с ГК «Рики» — это важный шаг бизнеса, семейных кафе, ресторанов с детскими комнатами и развлекательных центров. Теперь этим пространствам станет легче создавать комфортные условия с помощью легального детского музыкального контента.

Ранее стало известно, что «Смешарики» будут продвигать автобренд Chery в России. Китайская компания получила лицензионное право на использование изображений мультгероев.