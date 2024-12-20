«Смешарики» будут продвигать автобренд Chery в России

Принадлежащий ГК «Рики» бренд «Смешарики» и китайский автопроизводитель Chery заключили партнёрство. Об этом Sostav сообщили в группе.

Там пояснили, что Chery получил лицензионное право на использование изображений «Смешариков». Оно включает использование образов смешариков в маркетинговых и PR-мероприятиях, а также в брендировании детских зон в дилерских центрах Chery.

«Это сотрудничество направлено на создание дружелюбной и увлекательной атмосферы для семейных клиентов, позволяя детям наслаждаться временем, проведенным в автосалонах, а родителям — сосредоточиться на выборе автомобиля», — говорится в сообщении ГК «Рики».

Отмечается, что Chery планирует использовать мультперсонажей в различных маркетинговых материалах и мероприятиях. Это поможет укрепить связь между брендом и молодыми зрителями, считают в компании.