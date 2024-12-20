«Смешарики» будут продвигать автобренд Chery в России

Принадлежащий ГК «Рики» бренд «Смешарики» и китайский автопроизводитель Chery заключили партнёрство. Об этом Sostav сообщили в группе.
Там пояснили, что Chery получил лицензионное право на использование изображений «Смешариков». Оно включает использование образов смешариков в маркетинговых и PR-мероприятиях, а также в брендировании детских зон в дилерских центрах Chery.
«Это сотрудничество направлено на создание дружелюбной и увлекательной атмосферы для семейных клиентов, позволяя детям наслаждаться временем, проведенным в автосалонах, а родителям — сосредоточиться на выборе автомобиля», — говорится в сообщении ГК «Рики».
Отмечается, что Chery планирует использовать мультперсонажей в различных маркетинговых материалах и мероприятиях. Это поможет укрепить связь между брендом и молодыми зрителями, считают в компании.
Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики»:
Уверена, что новое партнёрство знаменует начало многолетней дружбы двух сильных брендов, как Chery и «Смешарики», а кроме того привлечёт новую аудиторию. Потому как более чем за двадцать лет, на нашем проекте выросло несколько поколений зрителей, многие из которых сегодня уже сами родители. Теперь маленьким посетителям будет еще комфортнее находиться в дилерских центрах, а взрослые смогут в спокойной обстановке консультироваться и принимать положительное решение.