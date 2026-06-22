Звездочка не спасет. Часть вторая: почему российские бренды теряют деньги

ФАС продолжает мониторить рекламный рынок без жалоб и заявлений — достаточно собственной проверки. В новой подборке: сеть федерального масштаба, которая доверилась нейросети, застройщик, подставленный подрядчиком, микрофинансовая организация с историей рецидивов и владелец Telegram-канала, неожиданно для себя ставший рекламораспространителем. Нарушения разные, последствия — предсказуемые. Корреспондент Sostav Анна Рукавишникова собрала кейсы, в которых ни звездочка, ни чужая подпись не помогли избежать штрафа.

Просчитался, но где

Искусственный интеллект — главный драйвер развития 2026 года. Бизнесы активно внедряют технологии, чтобы оптимизировать процессы. Однако важно помнить, что ИИ не «волшебная палочка» и все еще требует внимательной проверки человека. На собственном опыте в этом убедился «Магнит», распространявший печатные рекламные листовки в торговых объектах сети по всей России. Важная деталь — листовки были посвящены рекламе алкогольных напитков и содержали необходимые пометки о вреде чрезмерного употребления.

Однако Марийское УФАС России при проверке обнаружило, что обязательное предупреждение на листовке занимает менее 10% рекламной площади, что нарушает ч. 3 ст. 21 ФЗ «О рекламе». В начале февраля было возбуждено дело. АО «Тандер» нарушение признало и объяснило его тем, что разработку макета этих рекламных листовок компания делегировала нейросети, но этот довод не освободил от ответственности.

В конце февраля 2026 года ФАС признала рекламу ненадлежащей, выдала предписание о прекращении нарушения, а материалы дела были переданы для возбуждения административного дела по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.

Несмотря на то что человеческая проверка превалирует над слепым доверием нейросети, она тоже может подвести. Так рекламодатель (ИП) ЖК «Дом на Бежицкой» оказался в ситуации, когда подрядчик убеждал в четком соответствии результата закону.

Реклама распространялась в сети интернет в баннерном формате и содержала информацию по привлечению денежных средств участников долевого строительства. В конце февраля 2026 года Брянское УФАС России заинтересовалось материалом и заметило, что реклама не содержит обязательных по закону данных — адреса сайта единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф) и наименования застройщика. Это относит материал к нарушению ч. 7 ст. 28 ФЗ «О рекламе».

Заказчик попытался оправдаться тем, что макет, сделанный подрядчиком, не был согласован с ним, однако попытка не засчиталась. УФАС напомнило, что ответственность рекламодателя не зависит от действий подрядчика. В качестве наказания рекламодателю был назначен административный штраф в размере 2 тыс. рублей — такой размер штрафа является минимальным для физических лиц по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Впрочем, иногда дело не в том, на кого переложить ответственность, — а в том, что нарушитель и вовсе не рассчитывал оказаться в поле зрения регулятора.

Не ждали

Героем следующего кейса стала микрофинансовая организация ООО МКК «Срочноденьги», распространявшая наружную рекламу в городе Йошкар-Ола. Содержание материалов было следующим: «Займы с любой кредитной историей до 500 тыс. рублей», «Займы с любой кредитной историей. Бесплатно первый займ». В кампании были размещены шесть баннеров по разным адресам.

Заявителем стал анонимный гражданин в ноябре 2025 года. Далее Марийское УФАС провело самостоятельный осмотр конструкций в ноябре 2025 и январе 2026 года. В феврале 2026 года было возбуждено дело, так как в ходе проверок обнаружился целый «букет» нарушений по разным статьям:

реклама не содержала существенных условий займа, в частности максимальной суммы «бесплатного займа» — нарушение ч. 7 ст. 5;

нарушены сроки: в рекламе указан 2024 год на момент размещения рекламы в 2025−2026 годах — недостоверная информация, нарушение п. 3 ч. 3 ст. 5;

отсутствовали предупреждения «Изучите все условия кредита (займа)» или полных условий займа на не менее 5% площади — нарушение ч. 2.1 ст. 28;

ПСК не указана до информации о ставке, диапазона ПСК нет вовсе — нарушение ч. 3 ст. 28;

отсутствовало предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» или занимало менее 5% площади — нарушение ч. 3.1 ст. 28.

В результате нарушителю назначен административный штраф в размере 600 тыс. рублей по наиболее строгому нарушению — ч. 3 ст. 28. УФАС рассмотрело смягчающее обстоятельство — исполнение предписания, но также обратило внимание и на отягчающую сторону: четыре предыдущих штрафа в других регионах на суммы 300, 100, 200 и 110 тыс. рублей. Замена на предупреждение в этом случае невозможна.

Нарушителями рекламного законодательства становятся не только компании — под руку закона могут попасть и обычные граждане.

Неладное в размещениях владельца Telegram-канала заметил Центр по противодействию экстремизму УМВД России по Вологодской области. Вологодское УФАС России, заинтересованное обращением, признало распространяемую информацию рекламой. Кроме того, позиция ФАС заключалась в том, что распространение рекламы сервисов по обходу блокировок, обеспечивающих доступ к ресурсам, заблокированным по российскому законодательству, — прямой запрет по ч. 10.8 ст. 5 ФЗ «О рекламе». В этом случае ответственность лежит на рекламораспространителе — владельце Telegram-канала.

В итоге рекламу признали ненадлежащей, ее распространение прекращено, а гражданину нужно готовиться к административному производству.

Уроки для брендов

Рекламодатель отвечает за подрядчика

Если макет разработал и разместил внешний исполнитель — это не снимает ответственности с заказчика. Даже когда в договоре прямо прописано, что подрядчик гарантирует соответствие рекламы закону, штраф получит рекламодатель. Единственная защита — согласовывать каждый макет до размещения.

ИИ-инструменты не являются оправданием

Если рекламный макет сгенерирован или обработан с помощью автоматизированной платформы и в результате нарушены обязательные требования (например, размер предупреждения), ФАС это не смягчает. Все материалы, созданные с участием ИИ, требуют обязательной ручной проверки перед размещением.

ФАС ведет мониторинг самостоятельно

Ждать жалобы от потребителя необязательно: сотрудники антимонопольного органа регулярно проверяют интернет-рекламу, наружные конструкции и торговые точки по собственной инициативе. Нарушение может быть выявлено в любой момент без каких-либо обращений со стороны.

Реклама алкоголя: предупреждение занимает строго не менее 10% площади

Это жесткий количественный порог, а не ориентир. Занимает 9% — нарушение. Проверять нужно не визуально, а замером: вручную или инструментами верстки, но не автоматически.

В рекламе долевого строительства обязательны два элемента: наименование застройщика и адрес наш.дом.рф

Без них любая реклама жилого комплекса — в интернете, наружке, печати — нарушает закон. Это касается и рекламодателей-посредников, не являющихся самим застройщиком.

Системные нарушения в разных регионах суммируются

ФАС обменивается информацией между территориальными управлениями. Если компания уже платила штрафы за аналогичные нарушения в других регионах, каждый новый случай будет рассматриваться с отягчающими обстоятельствами — и санкция будет выше. Четыре предыдущих штрафа «Срочноденег» в итоге привели к 600 тыс. рублей вместо минимальных 100 тыс.

Предупреждения в рекламе финансовых услуг должны занимать не менее 5% рекламной площади

«Оценивайте свои финансовые возможности и риски» и «Изучите все условия кредита (займа)» — это не просто текст, который нужно разместить, а элемент с нормируемым размером. Для наружной рекламы и печатных материалов это означает конкретные миллиметры, которые нужно отмерять.

Устаревшие условия в действующей рекламе — отдельное нарушение

Если наружная конструкция или баннер содержат информацию об акции с истекшим сроком, это недостоверная реклама — вне зависимости от того, продолжается ли акция фактически. Все рекламные материалы с указанием дат и периодов акций требуют регулярной актуализации.

Реферальная ссылка в публичном канале — это реклама

Размещение ссылки на сервис в Telegram-канале с целью продвижения квалифицируется как рекламораспространение, даже если владелец канала — физическое лицо. Получение реферального вознаграждения дополнительно подтверждает коммерческий характер публикации.

Реклама запрещенных сервисов запрещена безусловно

Сервисы, обеспечивающие доступ к заблокированным в России ресурсам, нельзя рекламировать в любом формате и на любой платформе. Это абсолютный запрет без исключений: исправить макет или добавить дисклеймер не получится.

Внимательность бережет деньги

Кейсы из этой подборки объединяет одна логика: ФАС не делает скидок ни на размер бизнеса, ни на то, кто именно нажал кнопку «опубликовать». Делегирование — нейросети, подрядчику, алгоритму — не снимает ответственности с рекламодателя, а незнание о собственном нарушении суд смягчающим обстоятельством не считает.

Показательно, что среди нарушителей оказался и обычный человек с Telegram-каналом: граница между «просто постом» и рекламой в понимании закона тоньше, чем кажется. Пока ИИ учится верстать макеты, а подрядчики — читать законы, ответственность остается там, где была, — у того, чье имя стоит в договоре.