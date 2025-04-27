Зумеры vs Миллениалы: битва поколений

Сегодня в гостях у Sostav блогер и музыкант Максим Лутчак.

Что внутри:

В чем различие миллениалов и зумеров? Почему начальник-миллениал — это провал? Чем отличается их культурный бэкграунд? Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом зумеру и что такое ипотека для него?

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Таймкоды:

0:00 — Начало

3:05 — Кто такие зумеры?

4:48 — Баттл фильмов

12:03 — Музыкальный баттл

18:38 — Во что одеты миллениалы и зумеры?

21:09 — Минусы начальника-миллениала

24:57 — Минусы сотрудника-зумера

25:32 — О романах на рабочем месте

26:28 — О сексе зумеров

28:40 — Как выходить во взрослую жизнь?

38:32 — О родном городе Максима Лутчака

40:24 — О музыкальном пути

41:50 — Боится ли Максим Лутчак исчерпать себя?

44:55 — О платформах для блогов

48:10 — О рекламе и рекламодателях

49:00 — Вопросы от читателей Sostav

54:13 — Анекдоты от Максима Лутчака и главного редактора Sostav

56:22 — Креативный шторм