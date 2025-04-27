Зумеры vs Миллениалы: битва поколений

Сегодня в гостях у Sostav блогер и музыкант Максим Лутчак.
Что внутри:
В чем различие миллениалов и зумеров? Почему начальник-миллениал — это провал? Чем отличается их культурный бэкграунд? Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом зумеру и что такое ипотека для него?
Смотрите выпуск на удобных вам платформах:
Таймкоды:
0:00 — Начало
3:05 — Кто такие зумеры?
4:48 — Баттл фильмов
12:03 — Музыкальный баттл
18:38 — Во что одеты миллениалы и зумеры?
21:09 — Минусы начальника-миллениала
24:57 — Минусы сотрудника-зумера
25:32 — О романах на рабочем месте
26:28 — О сексе зумеров
28:40 — Как выходить во взрослую жизнь?
38:32 — О родном городе Максима Лутчака
40:24 — О музыкальном пути
41:50 — Боится ли Максим Лутчак исчерпать себя?
44:55 — О платформах для блогов
48:10 — О рекламе и рекламодателях
49:00 — Вопросы от читателей Sostav
54:13 — Анекдоты от Максима Лутчака и главного редактора Sostav
56:22 — Креативный шторм