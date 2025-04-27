Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.04.2025 в 18:15

Зумеры vs Миллениалы: битва поколений

Содержательная беседа о разных поколениях

Сегодня в гостях у Sostav блогер и музыкант Максим Лутчак.

Что внутри:

В чем различие миллениалов и зумеров? Почему начальник-миллениал — это провал? Чем отличается их культурный бэкграунд? Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом зумеру и что такое ипотека для него?

Смотрите выпуск на удобных вам платформах:

YouTube
VK Видео
Rutube

Таймкоды:
0:00 — Начало
3:05 — Кто такие зумеры?
4:48 — Баттл фильмов
12:03 — Музыкальный баттл
18:38 — Во что одеты миллениалы и зумеры?
21:09 — Минусы начальника-миллениала
24:57 — Минусы сотрудника-зумера
25:32 — О романах на рабочем месте
26:28 — О сексе зумеров
28:40 — Как выходить во взрослую жизнь?
38:32 — О родном городе Максима Лутчака
40:24 — О музыкальном пути
41:50 — Боится ли Максим Лутчак исчерпать себя?
44:55 — О платформах для блогов
48:10 — О рекламе и рекламодателях
49:00 — Вопросы от читателей Sostav
54:13 — Анекдоты от Максима Лутчака и главного редактора Sostav
56:22 — Креативный шторм

миллениалы Зумеры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.