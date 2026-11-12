«Радио Sostav»: Ролан Барт и Жан Бодрийяр — философы, раскрывшие мифы потребления

Почему одни вещи кажутся нам символами успеха, определенный образ жизни — пределом мечтаний, а рекламные обещания — чем-то совершенно естественным? За многими привычными представлениями стоят смыслы, которые формируются культурой, медиа и брендами. Со временем они настолько прочно входят в нашу жизнь, что мы перестаем замечать их происхождение.

Французские философы Ролан Барт и Жан Бодрийяр одними из первых подробно исследовали, как устроены эти механизмы. Первый объяснял, каким образом культура превращает обычные вещи в носители мифов, второй — как знаки и образы постепенно начинают жить собственной жизнью и подменять реальность. Их идеи многое говорят о природе рекламы, потребления и отношений между брендами и аудиторией.

У микрофона заместитель главного редактора Sostav Виктория Белова, которая разбирает, как философские концепции Барта и Бодрийяра повлияли на понимание потребительского поведения, почему реклама давно вышла за пределы простого рассказа о товаре и что происходит с мифотворчеством брендов в эпоху, когда покупатели все чаще требуют от них подлинности.

Подробнее — в новом выпуске.

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