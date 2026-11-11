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11.11.2026 в 05:50

Радиостанция Rock FM перешла под контроль связанной с «Газпромбанком» структуры

Радиостанции искали нового владельца с 2024 года

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Единственным владельцем ООО «Классик рок», которому принадлежат лицензия на вещание и товарный знак Rock FM, стало АО «Технопарк 12». Ранее компания входила в «Мультимедиа холдинг». Новый собственник принадлежит комбинированному ЗПИФу «Риолит», управляющей компанией которого выступает АО «ААА управление капиталом», связанное с Газпромбанком, сообщают «Ведомости».

В 2025 году выручка ООО «Классик рок» составила 26,9 млн руб., чистый убыток — 3,5 млн руб. Лицензия на вещание Rock FM действует до июня 2036 года. Станция доступна в Москве, Коломне, Арзамасе и Ноябрьске. В феврале 2026 года она обновила музыкальный формат: композиции 1970−1990-х годов теперь соседствуют в эфире с хитами западных исполнителей 2000-х.

По мнению директора Института современных медиа Кирилла Танаева, бизнес-модель «Мультимедиа холдинга» могла потерять устойчивость, в частности из-за регулярных отмен и переносов фестиваля «Нашествие». Последний раз мероприятие проводилось летом 2019 года.

При этом Rock FM сохраняет ценность для рекламодателей благодаря взрослой и вовлеченной аудитории. Интерес к инвентарю станции могут проявлять автомобильные бренды, банки, финансовые организации и девелоперы, считает директор по радиорекламе группы компаний Starlink Милана Акопова.

В состав «Мультимедиа холдинга» входят также «Наше радио», радио Jazz, информагентство НСН и производство виниловых пластинок «Ультра продакшн». В 2024 году владелец холдинга искал покупателей на его активы. Тогда интерес к ним, по данным издания, проявляли «Европейская медиагруппа» и «ГПМ радио».

Газпромбанк Радио Радиостанция
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