«Радио Sostav»: Креатив подорожал — или просто стал сложнее?

Нейросети ускорили производство контента, а многие задачи, на которые раньше уходили недели, теперь можно решить за несколько дней. Но стало ли от этого дешевле создавать рекламу? Конкуренция за внимание растет, требования клиентов меняются, а сильная идея по-прежнему требует экспертизы и качественной реализации.
В новом выпуске «Радио Sostav» обсуждаем, как изменились стоимость и производство креатива, за что бренды готовы платить и почему эффектная картинка еще не гарантирует хорошую кампанию.
Сегодня в эфире:
- Владимир Шпаченко, креативный директор Fistashki ;
- Николай Шадрин, директор Анкл Эдженси ;
- Егор Фомин, кофаундер и директор по развитию Cult Bureau;
- Лера Бакаева, креативный директор юнита агентства маркетинговых коммуникаций Journey;
- Эльдар Биккинин, креативный директор DADA Agency ;
- Парамон Парфенов, сооснователь, креативный директор и CEO Луч фильм & ИИ.
Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».
Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.