«Радио Sostav»: Креатив подорожал — или просто стал сложнее?

Нейросети ускорили производство контента, а многие задачи, на которые раньше уходили недели, теперь можно решить за несколько дней. Но стало ли от этого дешевле создавать рекламу? Конкуренция за внимание растет, требования клиентов меняются, а сильная идея по-прежнему требует экспертизы и качественной реализации.

В новом выпуске «Радио Sostav» обсуждаем, как изменились стоимость и производство креатива, за что бренды готовы платить и почему эффектная картинка еще не гарантирует хорошую кампанию.

Сегодня в эфире:

Владимир Шпаченко, креативный директор Fistashki ;

; Николай Шадрин, директор Анкл Эдженси ;

; Егор Фомин, кофаундер и директор по развитию Cult Bureau;

Лера Бакаева, креативный директор юнита агентства маркетинговых коммуникаций Journey;

Эльдар Биккинин, креативный директор DADA Agency ;

; Парамон Парфенов, сооснователь, креативный директор и CEO Луч фильм & ИИ .

Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.