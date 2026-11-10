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10.11.2026 в 10:00

«Радио Sostav»: Креатив подорожал — или просто стал сложнее?

О стоимости хороших идей, нейросетях и новой конкуренции за внимание аудитории

Нейросети ускорили производство контента, а многие задачи, на которые раньше уходили недели, теперь можно решить за несколько дней. Но стало ли от этого дешевле создавать рекламу? Конкуренция за внимание растет, требования клиентов меняются, а сильная идея по-прежнему требует экспертизы и качественной реализации.

В новом выпуске «Радио Sostav» обсуждаем, как изменились стоимость и производство креатива, за что бренды готовы платить и почему эффектная картинка еще не гарантирует хорошую кампанию.

Сегодня в эфире:

  • Владимир Шпаченко, креативный директор Fistashki ;
  • Николай Шадрин, директор Анкл Эдженси ;
  • Егор Фомин, кофаундер и директор по развитию Cult Bureau;
  • Лера Бакаева, креативный директор юнита агентства маркетинговых коммуникаций Journey;
  • Эльдар Биккинин, креативный директор DADA Agency ;
  • Парамон Парфенов, сооснователь, креативный директор и CEO Луч фильм & ИИ.

Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.

Dada agency Journey Fistashki Cult Bureau Радио Sostav Анкл Эдженси Луч фильм & ИИ
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