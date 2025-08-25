Зумеры не стремятся к руководящим должностям

51% российских работодателей сообщили, что молодые сотрудники не стремятся к управлению. Причины: нежелание брать ответственность (67%), стремление сохранить баланс между работой и личной жизнью (32%), страх критики (21%). К нежеланию зумеров становиться руководителями 54% работодателей относятся нейтрально, 23% — позитивно. Таковы данные исследования «Анкетолога».

Среди недостатков молодых сотрудников работодатели назвали зависимость от гаджетов и соцсетей (58%), завышенные ожидания от работы (49%), недостаточная ответственность (49%), трудности с соблюдением рабочей дисциплины (43%), недостаточная усидчивость (41%) и сложности в коммуникации со старшим поколением (28%).

В числе сильных сторон зумеров — быстрое освоение новых технологий (72%), креативность и нестандартное мышление (44%), высокие коммуникативные навыки (38%), стремление к саморазвитию (32%), высокая скорость работы (31%) и умение работать в команде (26%).

78% работодателей удовлетворены работой зумеров, 12% признались в обратном. 77% считают необходимым регулярно предоставлять молодым сотрудникам обратную связь.

По словам опрошенных, зумеры ждут от работы высокой зарплаты (70%), гибкого графика (52%), возможности удаленного формата (49%), карьерного роста (32%), дополнительных льгот вроде ДМС или оплаты фитнеса (32%). Корпоративная культура и ценности компании также играют для зумеров важную роль (56%).

Для привлечения молодых специалистов компаниям все чаще приходится идти на компромиссы. Среди популярных решений — внедрение гибкого графика (41%), удаленной работы (36%), неформальный стиль общения (38%) и активное использование современных технологий (31%).

51% участников опроса готовы брать на работу зумеров в будущем, 38% скорее готовы. 9% дали ответ «скорее нет», 2% — нет.

Ранее сообщалось, что зумеры не готовы мириться с токсичной атмосферой ради успеха в карьере. Молодежь хочет заниматься креативом, а не рутинными задачами.