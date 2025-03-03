Зумеры игнорируют вакансии с зарплатой по договоренности

Восемь из 10 представителей поколения Z, так называемых зумеров, не обращают внимания на вакансии с зарплатой по договоренности. 36% опрошенных молодых людей в возрасте до 24 лет откликаются на такие предложения иногда, 45% не рассматривают их вообще. Таковы данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех округов России.

Большинство россиян, участвовавших в исследовании (75%), предвзято относятся к вакансиям с зарплатой по договоренности. Каждый третий опрошенных лишь иногда откликается на них, четверо из 10 — никогда. Главные причины, по которым работодатели скрывают оклад, — желание определить зарплату после собеседования, а также скрыть информацию от текущих сотрудников или конкурентов.

Опрос также выявил, что женщины чаще мужчин игнорируют вакансии со скрытой зарплатой или откликаются на них выборочно — 81% против 70% соответственно.

Представители зумеров отметили, что предпочитают сразу понимать, какую сумму они могут получить на данной должности. Для них важна прозрачность условий уже на этапе ознакомления с вакансией. В ответ на запросы соискателей работодатели все чаще стали указывать оклады: в 93% вакансий на SuperJob зарплата раскрывается, говорится в исследовании.

Эксперты советуют кандидатам, сталкивающимся с вакансиями, где скрыт оклад, приходить на собеседование с четким пониманием, какой зарплаты они ожидают, и готовыми аргументами в защиту своих притязаний.