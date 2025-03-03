Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аdlook блог
Высшая инженерная школа РУТ (МИИТ)
Управление IT проектами. Создание функциональных сайтов

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.03.2025 в 12:25

Зумеры игнорируют вакансии с зарплатой по договоренности

Почти каждый второй представитель поколения Z не откликнется на такое объявление работодателя

3

Восемь из 10 представителей поколения Z, так называемых зумеров, не обращают внимания на вакансии с зарплатой по договоренности. 36% опрошенных молодых людей в возрасте до 24 лет откликаются на такие предложения иногда, 45% не рассматривают их вообще. Таковы данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех округов России.

Большинство россиян, участвовавших в исследовании (75%), предвзято относятся к вакансиям с зарплатой по договоренности. Каждый третий опрошенных лишь иногда откликается на них, четверо из 10 — никогда. Главные причины, по которым работодатели скрывают оклад, — желание определить зарплату после собеседования, а также скрыть информацию от текущих сотрудников или конкурентов.

Опрос также выявил, что женщины чаще мужчин игнорируют вакансии со скрытой зарплатой или откликаются на них выборочно — 81% против 70% соответственно.

Представители зумеров отметили, что предпочитают сразу понимать, какую сумму они могут получить на данной должности. Для них важна прозрачность условий уже на этапе ознакомления с вакансией. В ответ на запросы соискателей работодатели все чаще стали указывать оклады: в 93% вакансий на SuperJob зарплата раскрывается, говорится в исследовании.

Эксперты советуют кандидатам, сталкивающимся с вакансиями, где скрыт оклад, приходить на собеседование с четким пониманием, какой зарплаты они ожидают, и готовыми аргументами в защиту своих притязаний.

Superjob Поколение Z собеседование работодатель Зумеры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.