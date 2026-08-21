Зрители готовы смотреть 8,7 минуты рекламы за час прямого эфира

Американские зрители готовы мириться с 8,7 минуты рекламы в час во время прямых трансляций. При этом реклама во время таких трансляций также демонстрирует заметные показатели запоминаемости. К таким выводам пришла рекламная платформа Magnite.

92% респондентов используют подключенные к интернету телевизоры (CTV) для просмотра live-контента, а 75% делают это как минимум раз в неделю. Часто такой просмотр становятся совместным опытом: 69% зрителей заявили, что всегда или часто смотрят трансляции вместе с другими людьми. В среднем к просмотру подключаются еще три человека.

Исследование также показало высокую готовность аудитории воспринимать рекламу в прямом эфире. В среднем зрители готовы смотреть 8,7 минуты рекламы в час. При этом 79% опрошенных готовы принимать такое же или большее количество рекламы в прямых трансляциях по сравнению с контентом по запросу. Самым популярным форматом стали 15-секундные ролики — их предпочитает 41% респондентов, еще 36% выбирают 30-секундные.

66% участников смогли вспомнить рекламу, которую видели во время последнего просмотра прямого эфира. Кроме того, 57% считают бренды, размещающиеся в live-контенте, более премиальными, а 51% — более заслуживающими доверия.

Отдельное внимание Magnite уделяет контенту вокруг самих трансляций — предварительным шоу, аналитике, обзорам и материалам после события. По данным компании, размещение рекламы одновременно в прямом эфире и сопутствующем контенте повышает запоминаемость у 69% зрителей, а 59% заявили, что такая реклама повышает вероятность покупки продукта или услуги бренда.

Ранее сообщалось, что «Макс» начал тестирование функции прямых трансляций в каналах. Первыми к пилотному запуску присоединились телеканал «ТВ Центр» и официальный канал онлайн-игры «Мир кораблей».