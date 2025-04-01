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Дизайн сайта - Liqium

18+
01.04.2025 в 09:10

«Золотые» перемены: «Золотое Яблоко» засияло в новом фирменном стиле

Редизайн коснулся офлайн-магазинов и сайта

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К 1 апреля торговая сеть «Золотое Яблоко» провела редизайн в золотом цвете, который затронул офлайн-магазины и онлайн-торговлю.

Компания презентовала логотип в виде золотого яблока, новую айдентику сайта и соцсетей, золотые вывески в торговых центрах и поп-апы. Теперь «Золотое Яблоко» полностью оправдывает свое название и буквально сияет золотом.

Фото: «Золотое Яблоко»

«Золотая айдентика призвана подчеркнуть высокие стандарты компании во всем — от атмосферы в магазине до ассортимента и сервиса», — пояснили Sostav в сети.

Фото: «Золотое Яблоко» Фото: «Золотое Яблоко»

«Золотые» изменения коснулись и упаковки. Первые покупатели уже получили заказы в золотых коробках.

В поддержку золотой айдентики сеть запустила коллаборацию с кофейней Duo в Екатеринбурге и бистро J’Pan в Москве. В первых числах апреля посетители этих заведений смогут попробовать специальные золотые десерты.

Фото: «Золотое Яблоко» Фото: «Золотое Яблоко»

Ранее «Золотое яблоко» начало продавать товары «ВкусВилла». Продукция представлена в онлайн-каталоге сети.

1 апреля редизайн Золотое яблоко
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