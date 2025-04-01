«Золотые» перемены: «Золотое Яблоко» засияло в новом фирменном стиле

К 1 апреля торговая сеть «Золотое Яблоко» провела редизайн в золотом цвете, который затронул офлайн-магазины и онлайн-торговлю.

Компания презентовала логотип в виде золотого яблока, новую айдентику сайта и соцсетей, золотые вывески в торговых центрах и поп-апы. Теперь «Золотое Яблоко» полностью оправдывает свое название и буквально сияет золотом.

«Золотая айдентика призвана подчеркнуть высокие стандарты компании во всем — от атмосферы в магазине до ассортимента и сервиса», — пояснили Sostav в сети.

«Золотые» изменения коснулись и упаковки. Первые покупатели уже получили заказы в золотых коробках.

В поддержку золотой айдентики сеть запустила коллаборацию с кофейней Duo в Екатеринбурге и бистро J’Pan в Москве. В первых числах апреля посетители этих заведений смогут попробовать специальные золотые десерты.

Ранее «Золотое яблоко» начало продавать товары «ВкусВилла». Продукция представлена в онлайн-каталоге сети.