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26.03.2025 в 06:50

Сеть «Золотое яблоко» начала продавать товары «ВкусВилла»

Продукция уже представлена в онлайн-каталоге

Продукция «ВкусВилла» появились на полках бьюти-ретейлера «Золотое яблоко». Сотрудничество позволит «ВкусВиллу» не только укрепить позиции собственной торговой марки на косметическом рынке, но и обеспечить доставку косметических средств по всей России, сообщает «Коммерсант».

В ассортименте косметического ретейлера уже представлено более 70 новых позиций: шампуни и кондиционеры, хозтовары и бытовая химия, уход для лица, тела и волос, свечи и ароматы для дома, БАДы и витамины. Эта продукция будет отгружаться с распределительных центров «ВкусВилла» на склады «Золотого Яблока». Покупатель сможет получить заказ любым способом: курьером, самовывозом из магазина или пункта выдачи.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уверен, что сотрудничество позволит продуктовому ретейлеру укрепить позиции СТМ как на продовольственном, так и на косметическом рынках и даст «хороший импульс с точки зрения развития».

Эксперты отмечают скачок продаж бьюти-товаров. Так, за прошлый год их объем вырос более чем на четверть, подсчитали в Nielsen. Это связано с тем, что пользователей косметики стало больше.

В прошлом году продуктовые ретейлеры уже начали продавать непродовольственные товары собственных торговых марок (СТМ) в других сетях. Так, «ВкусВилл» представил свою уходовую косметику и бытовую химию на интернет-площадке «Л'Этуаль», а «Магнит» — декоративную косметику в онлайн-магазине «Золотого яблока».

ВкусВилл Золотое яблоко
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