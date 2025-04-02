ORO рассказало, кого из знаменитостей маркетологи чаще выбирают для рекламы

Две трети (65%) российских маркетологов продолжают привлекать селебрити в рекламные кампании. Известные лица обеспечивают охваты и внимание, но при этом существуют репутационные риски, нужно платить высокие гонорары и возникают сомнения в реальной эффективности таких коллабораций. Согласно исследованию «Медиавзгляд 2024», проведенному агентством ORO , аудитория стала избирательнее, медийность больше не вызывает доверия. Отчет компании есть в распоряжении Sostav.

Россияне устали от глянца и однотипных интеграций. Все больше ценятся живые эмоции, искренность и прозрачность. Запрос на «честных инфлюенсеров» растет — особенно на фоне переутомления от звезд, которые мелькают в каждой второй рекламе.

В результате бренды переосмысливают подход к выбору героев. Они используют свежие лица (например, актеров из новых сериалов) и неожиданные камбэки (легенды прошлого: герои телешоу, поп-иконы, персонажи культовых мемов). Они вызывают теплые эмоции и ностальгию, а в сочетании с актуальной подачей помогают бренду выделиться.

Само по себе присутствие знаменитости в рекламе уже не работает. Чтобы кампания зацепила, важен не статус, а характер. Зрителю интересны те, кому верят, кто говорит на одном языке и не пытается казаться идеальным.