Производители предупредили, что замена знака соответствия РСТ на СТР приведет к дефициту

Производители товаров, не имеющих регламентов ЕАЭС, предупредили премьер-министра о том, что замена знаков соответствия по приказу Минпромторга грозит дефицитом и перебоями с поставками. Участники рынка направили Мишустину письмо с просьбой отсрочить вступление в силу требований до 2023 года, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно приказу Минпромторга, производители обязаны заменить знак соответствия РСТ на знак обращения на рынке СТР. Документ касается продукции, срок действия декларации о соответствии которой истекает после 21 июня. В результате с прилавков могут на несколько месяцев исчезнуть корма для домашних животных, бытовая химия, косметика.

Производители и ритейлеры оценивают ущерб в «сотни миллиардов рублей» и также указывают, что утилизация упаковки с прежней маркировкой навредит окружающей среде. При этом сама замена знаков не несет особой ценности для потребителей, говорится в обращении.

В Минсельхозе и Минэкономики сообщили изданию, что переход на новые требования займет время, так что необходимо предоставить участникам рынка достаточный период для смены упаковок. Однако в Минпромторге заявили, что приказ соответствует законодательству и содержит переходный период.

Ранее Минпромторг, Минприроды и другие ведомства решили составить перечень продукции, которую постепенно следует вывести из оборота. Речь идет о запрете одноразовой пластиковой посуды, утилизация которой вредит окружающей среде.