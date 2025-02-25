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18+
25.02.2025 в 17:05

МВД предупредило о новых схемах кибермошенничества среди молодежи

Студентов пытаются обмануть через звонки о проверке данных

Киберпреступники адаптировали ряд схем интернет-мошенничеств под молодежь, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД).

Злоумышленники звонят студентам и учащимся, представляясь сотрудниками деканата или студенческой поликлиники, с требованием «проверки данных» или «регистрации» в сервисе. На самом деле их цель — получить доступ к аккаунту на «Госуслугах» и подгрузить поддельные доверенности, а затем оформить на жертв кредиты в банках.

Особенность данной схемы — психологическое воздействие на молодых людей, которое приводит к панике и снижению критичности мышления, отмечают в ведомстве.

Когда пострадавший убежден во взломе, злоумышленники начинают приводить в действие другую схему: подключаются фейковый Росфинмониторинг или следователь, пытаясь убедить жертву, что ситуация «под контролем». При этом «сотрудники ведомств» могут попросить сфотографировать банковскую карту с обеих сторон или «для защиты» передать им деньги (свои или родителей) через курьера.

В МВД напоминают, что коды из СМС-сообщений нельзя никому передавать. В случае подозрений на взлом аккаунта рекомендуется обратиться напрямую в ведомство.

Ранее в Госдуме предупредили, что сейчас мошенники активно скупают аккаунты школьников в соцсетях для распространения через них запрещенной в России информации.

МВД Молодежь Мошенники киберпреступления Злоумышленники
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