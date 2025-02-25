Мошенники скупают аккаунты школьников в соцсетях для распространения запрещенной информации

Мошенники начали активно скупать аккаунты российских школьников в социальных сетях под предлогом «раскрутки». После чего от имени учащихся злоумышленники распространяют запрещенную в России информацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

По словам депутата, преступники объясняют жертвам покупку аккаунтов необходимостью SEO-продвижения, но на самом деле используют их для размещения запрещенной информации, рассылок, а также вовлечения в преступные действия. Некоторые школьники, не осознавая последствий, соглашаются продать свои аккаунты, увидев сумму и обещания о быстрой оплате.

Немкин подчеркнул, что такие действия похожи на схемы с так называемыми дропперами, когда преступники покупают у молодежи данные банковских карт. По мнению депутата, дети и подростки становятся легкой целью для мошенников, так как они не всегда критически воспринимают информацию, что делает их уязвимыми для манипуляций.

Парламентарий отметил важность профилактики таких случаев и подчеркнул, что ответственность за безопасность детей лежит как на родителях, так и на образовательных учреждениях. Он призвал к регулярным беседам с детьми о рисках в интернете и важности соблюдения безопасности в социальных сетях.

Ранее фракция КПРФ в Госдуме направила Минпросвещения предложение провести в российских школах серию уроков о вреде вейпов в рамках программы «Разговоры о важном». В письме, подписанном лидером партии Геннадием Зюгановым и председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной, подчеркивалась угроза, которую представляют вейпы, и необходимость проведения разъяснительных мероприятий с детьми и подростками.