Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
Быть неймером

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.03.2026 в 18:20

Жертвам кибермошенников упростят защиту в судах

Правкомиссия одобрила поправки в ГПК, меняющие правила подсудности

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростят защиту прав пострадавших от кибермошенничества, сообщает ТАСС.

Поправки предусматривают возможность подачи исков по месту жительства истца или по месту рассмотрения уголовного дела — даже в случае его приостановления.

Как отметил глава Ассоциация юристов России Владимир Груздев, нововведения направлены на защиту добросовестной стороны в спорах с анонимными злоумышленниками, действующими в цифровой среде. По его словам, изменения также ограничат возможности ответчиков затягивать разбирательства, ссылаясь на параллельные уголовные процессы.

Кроме того, механизм распространится на случаи неосновательного обогащения, в том числе если банковские карты или другие электронные средства платежа использовались как инструмент преступления. Ранее Конституционный суд РФ указывал, что действующие нормы подсудности создают дисбаланс в пользу ответчиков, увеличивая издержки для пострадавших.

Ранее стало известно, что Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о профилактике киберпреступлений. Документ должен устранить правовую неопределенность и создать основу для системной работы с киберугрозами на всех уровнях.

правкомиссия кибермошенники ГПК
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.