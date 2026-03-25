Жертвам кибермошенников упростят защиту в судах

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростят защиту прав пострадавших от кибермошенничества, сообщает ТАСС.

Поправки предусматривают возможность подачи исков по месту жительства истца или по месту рассмотрения уголовного дела — даже в случае его приостановления.

Как отметил глава Ассоциация юристов России Владимир Груздев, нововведения направлены на защиту добросовестной стороны в спорах с анонимными злоумышленниками, действующими в цифровой среде. По его словам, изменения также ограничат возможности ответчиков затягивать разбирательства, ссылаясь на параллельные уголовные процессы.

Кроме того, механизм распространится на случаи неосновательного обогащения, в том числе если банковские карты или другие электронные средства платежа использовались как инструмент преступления. Ранее Конституционный суд РФ указывал, что действующие нормы подсудности создают дисбаланс в пользу ответчиков, увеличивая издержки для пострадавших.

Ранее стало известно, что Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о профилактике киберпреступлений. Документ должен устранить правовую неопределенность и создать основу для системной работы с киберугрозами на всех уровнях.