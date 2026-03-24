Госдума одобрила в первом чтении законопроект о профилактике киберпреступлений

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие системы профилактики киберпреступлений. Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ», сообщает ТАСС.

Согласно документу, перечень направлений профилактики предлагается дополнить противодействием правонарушениям в сфере компьютерной информации и преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Также речь идет о выявлении и устранении причин таких нарушений.

В пояснительной записке отмечается, что отсутствие отдельного направления по борьбе с киберугрозами создает правовую неопределенность и мешает системно выстраивать профилактическую работу на всех уровнях власти.

Принятие законопроекта позволит актуализировать региональные и муниципальные программы, снизить уровень виктимности населения и создать условия для сокращения числа киберпреступлений.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России заработала система «Антифрод» под управлением Минцифры России — она отслеживает и блокирует подозрительные транзакции в реальном времени с помощью ИИ. Решение направлено на защиту пользователей от фишинга и других форм кибермошенничества и интегрируется с банками, маркетплейсами и госуслугами.