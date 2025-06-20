Zebra Hero сняли обзоры в поддержку отчета «Яндекса» об устойчивом развитии

Устойчивое развитие — часть ДНК компании. «Яндекс» системно создает и развивает технологии для общества — от образовательных проектов до разработки фичей, которые помогают людям в разных областях — медицине, защите окружающей среды, бизнесе и других. Как необычно рассказать широкой аудитории о ESG-инициативах бренда? Совместно с агентством Zebra Hero была создана серия роликов, в которых артисты, при поддержке «Яндекс Музыки» и «Кинопоиска», сделали необычные обзоры. Об этом команда агентства рассказала Sostav.
Команда проекта:
В эпоху соцсетей продвигается все, что угодно. Распаковываются гаджеты, делаются обзоры на приложения и игры. И очень мало внимания тому, что реально важно — человеческим чувствам. Мы хотим это изменить.
В роликах селебрити делают обзоры на человеческие качества и эмоции. Таким образом, бренд встроился в привычные блогерские форматы и снял анпакинг человечности и эмпатии, обзор на открытость и понимание, протестировал заботу и спокойствие. Ведь все эти чувства тоже нуждаются в рекламе. Не меньше, чем привычные нам гаджеты.
Пародия на типичные блогерские форматы призвана вызвать у зрителя интерес — «ого, это что правда реклама человеческих чувств?». Ну и конечно, чего греха таить, нам было важно захватить аудиторию от 18 до 30 лет, которой привычен формат блогерских обзоров и распаковок.
Каждый селебрити выбрал в качестве «гаджета» чувство, которое считал наиболее важным для себя, и рассказал, как зрители могут поучаствовать в его «использовании».
Герои отмечали, что в коробочке пусто, потому что чувство не имеет корпуса, ничего не весит, его легко можно взять с собой, оно не требует подзарядки, а пользоваться им легко и приятно.
Состав творческой группы
Лера Bearwolf, Cream Soda, Стася Милославская, Софья Лебедева, Владимир Канухин, Андрей Максимов
«Яндекс» (клиент)
Руководитель ESG PR-проектов «Яндекс»: Саша Барсенкова
Старший менеджер по работе с артистами в «Яндекс Музыка»: Диана Пашковская
Менеджер по работе с актерами и креаторами в «Кинопоиск»: Арина Ружейникова
Ведущий маркетолог команды устойчивого развития «Яндекса»: Елена Смирнова
Менеджер по диджитал-коммуникациям ESG-проектов «Яндекс»: Алиса Ермакова
Менеджер PR ESG-проектов «Яндекс»: Маша Шепелева
Менеджер ESG-отчетности и экологических проектов «Яндекс»: Женя Джанболат
Zebra Hero (креатив и продакшн)
Креативные директора: Михаил Вишневский, Артем Царегородцев
Креатор: Ринат Хуснутдинов
Продакшн-директор: Андрей Пауков
Генеральный директор: Елена Самойлова
Аккаунт-директор: Анна Губарева
Продюсер: Кузьма Лебедев
Младший продюсер: Камила Насырова
Режиссер: Филипп Юрьев
Оператор: Алик Микеладзе
Второй режиссер: Константин Трубин
Художник-постановщик: Денис Егоров
Исполнительный продюсер: Ксения Турчинская
Ассистент продюсера: Аким Саркисов
Директор группы: Богдан Крутов
Ассистенты: Виталий Самсонов, Бакыт Сагимбаев, Ильяс Эль-Маадади, Антон Кост, Владислав Сотников
Кастинг-директор: Нина Сизова
Ассистент по актерам: Настя Алешина
Художник по костюму: Ирина Тимофеева
Ассистенты по костюму: Анастасия Макеева, Татьяна Вастеева, Полина Заборина, Софья Ковалева, Айдар Ахметов,
Художник по гриму: Анна Лукасевич, Юля Дробышевская
Ассистент-художника постановщика: Агата Светличная
Гафер: Тимур Кулаев
Key grip: Дмитрий Смелкин
Бэст бой: Илья Забалуев
1AC: Сергей Иванов
2AC: Дмитрий Макаров
Звукорежиссер: Арсений Быков, Иван Романов
Отдельная благодарность: Максим Струков, Илья Насухин
Режиссеры монтажа: Владислав Чикаревский, Лев Груздев
Продюсер постпродакшена: Полина Слободчикова
CG: Лиза Вельгий, Катя Логинова
Цветокоррекция: Вита Могилат
Саунд-дизайн: Олег Буянов
Клин-ап: Ульяна Бурыкина