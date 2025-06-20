Zebra Hero сняли обзоры в поддержку отчета «Яндекса» об устойчивом развитии

Устойчивое развитие — часть ДНК компании. «Яндекс» системно создает и развивает технологии для общества — от образовательных проектов до разработки фичей, которые помогают людям в разных областях — медицине, защите окружающей среды, бизнесе и других. Как необычно рассказать широкой аудитории о ESG-инициативах бренда? Совместно с агентством Zebra Hero была создана серия роликов, в которых артисты, при поддержке «Яндекс Музыки» и «Кинопоиска», сделали необычные обзоры. Об этом команда агентства рассказала Sostav.

Команда проекта: В эпоху соцсетей продвигается все, что угодно. Распаковываются гаджеты, делаются обзоры на приложения и игры. И очень мало внимания тому, что реально важно — человеческим чувствам. Мы хотим это изменить.

В роликах селебрити делают обзоры на человеческие качества и эмоции. Таким образом, бренд встроился в привычные блогерские форматы и снял анпакинг человечности и эмпатии, обзор на открытость и понимание, протестировал заботу и спокойствие. Ведь все эти чувства тоже нуждаются в рекламе. Не меньше, чем привычные нам гаджеты.

Пародия на типичные блогерские форматы призвана вызвать у зрителя интерес — «ого, это что правда реклама человеческих чувств?». Ну и конечно, чего греха таить, нам было важно захватить аудиторию от 18 до 30 лет, которой привычен формат блогерских обзоров и распаковок.

Каждый селебрити выбрал в качестве «гаджета» чувство, которое считал наиболее важным для себя, и рассказал, как зрители могут поучаствовать в его «использовании».

Герои отмечали, что в коробочке пусто, потому что чувство не имеет корпуса, ничего не весит, его легко можно взять с собой, оно не требует подзарядки, а пользоваться им легко и приятно.

Состав творческой группы

Лера Bearwolf, Cream Soda, Стася Милославская, Софья Лебедева, Владимир Канухин, Андрей Максимов

«Яндекс» (клиент)

Руководитель ESG PR-проектов «Яндекс»: Саша Барсенкова

Старший менеджер по работе с артистами в «Яндекс Музыка»: Диана Пашковская

Менеджер по работе с актерами и креаторами в «Кинопоиск»: Арина Ружейникова

Ведущий маркетолог команды устойчивого развития «Яндекса»: Елена Смирнова

Менеджер по диджитал-коммуникациям ESG-проектов «Яндекс»: Алиса Ермакова

Менеджер PR ESG-проектов «Яндекс»: Маша Шепелева

Менеджер ESG-отчетности и экологических проектов «Яндекс»: Женя Джанболат

Zebra Hero (креатив и продакшн)

Креативные директора: Михаил Вишневский, Артем Царегородцев

Креатор: Ринат Хуснутдинов

Продакшн-директор: Андрей Пауков

Генеральный директор: Елена Самойлова

Аккаунт-директор: Анна Губарева

Продюсер: Кузьма Лебедев

Младший продюсер: Камила Насырова

Режиссер: Филипп Юрьев

Оператор: Алик Микеладзе

Второй режиссер: Константин Трубин

Художник-постановщик: Денис Егоров

Исполнительный продюсер: Ксения Турчинская

Ассистент продюсера: Аким Саркисов

Директор группы: Богдан Крутов

Ассистенты: Виталий Самсонов, Бакыт Сагимбаев, Ильяс Эль-Маадади, Антон Кост, Владислав Сотников

Кастинг-директор: Нина Сизова

Ассистент по актерам: Настя Алешина

Художник по костюму: Ирина Тимофеева

Ассистенты по костюму: Анастасия Макеева, Татьяна Вастеева, Полина Заборина, Софья Ковалева, Айдар Ахметов,

Художник по гриму: Анна Лукасевич, Юля Дробышевская

Ассистент-художника постановщика: Агата Светличная

Гафер: Тимур Кулаев

Key grip: Дмитрий Смелкин

Бэст бой: Илья Забалуев

1AC: Сергей Иванов

2AC: Дмитрий Макаров

Звукорежиссер: Арсений Быков, Иван Романов

Отдельная благодарность: Максим Струков, Илья Насухин

Режиссеры монтажа: Владислав Чикаревский, Лев Груздев

Продюсер постпродакшена: Полина Слободчикова

CG: Лиза Вельгий, Катя Логинова

Цветокоррекция: Вита Могилат

Саунд-дизайн: Олег Буянов

Клин-ап: Ульяна Бурыкина