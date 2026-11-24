VITEK запустил федеральную рекламную кампанию «Связь поколений» с участием Александра Робака и Глеба Калюжного. В ее основу легла серия роликов о взаимоотношениях отца и сына. Арина Смирнова, представитель команды бренда, рассказала Sostav о разработке концепции, выборе актеров, медиастратегии и работе с разными поколениями покупателей.

Арина, расскажите о концепции новой федеральной рекламной кампании «Связь поколений». Почему для продвижения был выбран именно формат мини-сериала и как он помогает решать бизнес-задачи бренда?

Начну с предыстории. В 2024 году VITEK вошел в портфель нашего дивизиона Private Labels. Merlion. За два года мы разобрали товарную матрицу и маркетинговую стратегию до основания и провели ребрендинг, о котором год назад рассказывали на Sostav. Ребрендинг изменил и визуальный образ, и продуктовый портфель. Когда эта работа была закончена, стало ясно, что о переменах надо рассказать покупателям. «Связь поколений» стала следующим шагом. Кампания соединяет доверие, которое бренд накапливал двадцать пять лет, с тем, каким VITEK стал сегодня.

От привычного образа идеальной рекламной семьи мы отказались сознательно. В центре истории — отец и сын, которых играют Александр Робак и Глеб Калюжный. Каждого из актеров хорошо знает свое поколение, а вместе они обращаются к широкой аудитории.

Формат мини-сериала подсказала сама задача. Нам нужно было показать несколько товарных категорий и отдельно выделить новые для бренда направления: крупную бытовую технику и телевизоры. Сейчас в серии четыре ролика:

«Идеальный завтрак» — малая бытовая техника для кухни.

«Своя система» — малая бытовая техника для дома.

«VIP-сервис» — крупная бытовая техника.

«Взгляд по-новому» — умные телевизоры.

Каждый эпизод построен вокруг флагманской категории. Робак и Калюжный разыгрывают сцены точно и с юмором, обмениваясь своими «поколенческими лайфхаками». Бренды, которые работают с форматом мини-сериалов, стабильно отмечают рост вовлеченности. Человек смотрит историю, а не прямую продуктовую рекламу, поэтому воспринимает ее охотнее. Кроме того, сериал остается с брендом надолго. Это актив, который можно развивать дальше, и у него хороший виральный потенциал.

Как проходила работа над сценарием и кастинг российских актеров? Какую роль в сюжете играют «веселые бытовые истории» и даже семейный пес, и как это помогает снизить дистанцию со зрителем?

Идея появилась в прошлом году. Мы увидели, что история о поколениях естественно продолжает ребрендинг. На технике VITEK выросло целое поколение российских покупателей: и с ними, и с их детьми можно говорить на общем материале. С начала года мы тестировали концепцию и выбирали подрядчика. В итоге остановились на Stolet Production: студия предложила самую ценную и продуманную поколенческую историю. Кастинг тоже потребовал времени, хотя, признаюсь, сценарий к тому моменту писался почти под наших амбассадоров.

Робак и Калюжный сложились в очень естественную пару отца и сына. Каждый решает бытовые задачи своим, проверенным способом. На этом диалоге построен каждый ролик. Отец олицетворяет традиционный подход и говорит с теми, кто вырос вместе с брендом. Сын олицетворяет прогрессивный подход и говорит с теми, кто живет в темпе новых технологий. VITEK оказывается к месту в обоих случаях. Бытовые сюжеты знакомы каждому: завтрак, уборка, вечер у телевизора. Зритель узнает в них себя и своих близких, и дистанция между ним и брендом сокращается сама собой.

С собакой мы были особенно придирчивы: хотели сиба-ину, но коллеги из продакшена посоветовали бордер-колли. Это одна из самых обучаемых пород, и на съемочной площадке мы в этом убедились: пес понимал команды с полуслова. В результате получилось настоящее семейное трио.

Кампания охватывает стриминговые платформы, Smart TV и наружную рекламу в метро. Как формировалась эта медиастратегия и почему были выбраны именно эти каналы для охвата разных поколений?

Мы построили кампанию по принципу 360 градусов, чтобы добиться максимально возможного охвата по всей стране. Офлайн-часть включает рекламу в вагонах московского метро и цифровую наружную рекламу (DOOH). Федеральный масштаб обеспечивает диджитал-канал: баннеры и онлайн-видео доходят до покупателей во всех регионах. Онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы дают охват, сопоставимый с классическим телевидением, и при этом позволяют настроить точный таргетинг. Аудитория этих платформ уже превысила 50 млн зрителей, так что выбор во многом определили цифры. Все каналы сходятся на лендинге рекламной кампании.

Насколько важно для VITEK сейчас работать одновременно с молодой и старшей аудиторией? Какие механики в кампании «Связь поколений» работают на вовлечение обеих этих групп?

Если бы перед нами не стояла задача выйти к молодой аудитории, кампании в формате «Связь поколений», скорее всего, не было бы. Старшая аудитория VITEK хорошо знает: по узнаваемости среди брендов мы в числе лидеров. Ее доверие нужно сохранить, а молодым покупателям дать повод с брендом познакомиться.

Помимо роликов, мы обновили карточки на маркетплейсах и активно работаем в социальных сетях. В начале ноября параллельно с запуском кампании стартовал большой конкурс для подписчиков. Площадки распределены по аудиториям: в «Одноклассниках» мы говорим со старшим поколением, во «ВКонтакте» делаем ставку на молодежь. Каналы основной кампании тоже работают на разные группы: реклама в метро и наружная реклама ориентированы на одну аудиторию, ролики на стриминговых платформах — на другую. Медиабаинг ведет агентство Media Instinct Group, один из крупнейших баинговых игроков на российском рынке.

Какова роль лендинга, разработанного специально для кампании, в общей воронке привлечения трафика? Как оценивается эффективность рекламной кампании на текущем этапе?

Помимо коммерческих задач и привлечения трафика, лендинг продолжает разговор с аудиторией: пройдя шуточный тест, можно определить, к какому поколению вы относитесь. Результат зависит не от года рождения, а от бытовых привычек и предпочтений. Там же собраны факты о бытовой технике от Робака и Калюжного и все ролики серии.

Эффективность мы оцениваем по метрикам, которые повторяют путь покупателя от первого контакта с рекламой до заказа. Первая из них — охват: сколько людей по всей стране увидели ролики и рекламные материалы. Для видео не менее важны досмотры. По ним видно, удерживает ли история внимание зрителя до финала. Дальше мы смотрим на трафик на лендинге, где пользователи проходят тест и знакомятся с ассортиментом VITEK. Итоговая метрика — конверсия в покупку, то есть доля посетителей, которые переходят с лендинга на торговые площадки и оформляют заказ. Кампания стартовала недавно, и подводить итоги пока рано. Показатели мы отслеживаем постоянно и при необходимости корректируем размещение.

Если подвести итог, рекламная кампания «Связь поколений» рассказывает о бренде, который уже более 25 лет остается актуальным для разных аудиторий. Для нашего дивизиона Private Labels. Merlion она стала значимым событием и первой крупной рекламной кампанией с момента, когда бренд VITEK вошел в наш портфель в 2024 году.

В кампании вы обратились сразу к двум поколениям. Насколько сильно на практике различаются их подходы к выбору бытовой техники? Что сегодня становится решающим фактором при покупке для молодой аудитории и для более взрослого поколения?

Различий меньше, чем принято думать, но они хорошо видны в том, с какого вопроса человек начинает выбор. Старшее поколение начинает с надежности: сколько прослужит вещь, есть ли сервис поблизости, не придется ли через год искать запчасти. Такой покупатель помнит технику, которая работала десятилетиями, и меряет новинки этой меркой. Он советуется с продавцом и знакомыми, внимательно читает отзывы и доверяет имени, которое уже не подвело его однажды.

Молодой покупатель заходит с другой стороны. Его первый вопрос: что продукт умеет и сколько времени это сэкономит. Он смотрит на такие опции, как управление со смартфона, тихая работа, компактность для съемной квартиры и внешний вид. Решение принимается быстро, почти всегда на маркетплейсе, и опирается на карточку товара, рейтинги и видеообзоры.

Цена важна обоим, но молодые сравнивают ее со стоимостью своего времени, а старшие — с ресурсом вещи. В главном же поколения сходятся: техника должна работать и не создавать хлопот. Поэтому в роликах отец и сын не выясняют, кто прав. Каждый получает свой результат, а бренд подходит обоим. Из этого следует практический вывод для любого производителя: товар должен отвечать на оба подхода, но рассказывать о нем разным аудиториям нужно по-разному.

Вы упомянули, что при разработке стратегии команда опиралась на исследования и тестировала разные сценарии. Какие данные оказались наиболее полезными для принятия решений? Бывали ли случаи, когда результаты исследований заставляли менять первоначальную концепцию?

Самыми ценными для нас оказались не цифры, а живые слова покупателей. Количественные исследования подтверждали то, что мы и так знали: узнаваемость у бренда высокая, он давно знаком нескольким поколениям. Нам нужно было понять, что именно люди чувствуют и думают о бренде, и здесь главным источником инсайтов стали их ответы.

И да, исследования заметно скорректировали наш первоначальный подход. Сначала мы разрабатывали позиционирование на максимально широкую аудиторию, чтобы бренд был понятен и близок всем. Но в какой-то момент мы увидели, что у такого позиционирования нет выраженного запоминающегося характера. На рынке бытовой техники очень много игроков, и «быть для всех» означало раствориться среди конкурентов.

Ответ мы нашли у самих пользователей. Когда мы спрашивали людей, что они думают о VITEK, первым и очень частым ответом было короткое «Работает». Так появились позиционирование и слоган. Мы его не придумали в переговорной, а услышали от людей, которые годами пользуются нашей техникой. Поэтому слоган звучит честно: он говорит о бренде словами покупателя.

Команда проекта

Заказчик: Private Labels.Merlion

Продакшн: Stolet Production

Медийное агентство: Media Instinct Group