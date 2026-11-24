Для бренда Opticell команда Т-16 pro.solutions создала рекламный ролик с использованием ИИ-инструментов, классической компьютерной графики и мультипликации. Как удалось объединить эти технологии, какие задачи пришлось решить в процессе производства и каких результатов добилась компания — команда проекта рассказала редакции Sostav.

Задача

Перед командой стояла задача повысить осведомленность о марке Opticell среди целевой аудитории — семьи с детьми.

Для этого требовалось создать рекламный ролик, который не только за короткое время познакомит аудиторию с продуктом, но и поможет сформировать эмоциональную связь с брендом. Важно было сделать продукт частью понятной и увлекательной истории, а не ограничиваться демонстрацией его функциональных характеристик.

В основу концепции легла идея небольшого кинематографического мира, в котором герои-медвежата Opticell отправляются в собственное приключение. Местом действия стал уютный ночной кемпинг, а центральным элементом сюжета — ситуация, знакомая каждому: батарейка садится в самый неподходящий момент, и устройство перестает работать, поэтому героям приходится найти решение.

Решение: собственный мир бренда на стыке ИИ и CGI

Для ролика команда выбрала стиль трехмерной анимации с выразительными персонажами и атмосферой ночного кемпинга.

В основе истории — две ситуации: сначала устройство перестает работать с другой батарейкой, а затем мишка Opticell приходит на помощь.

При создании ролика объединили две технологии — современные ИИ-инструменты и технологию классической трехмерной мультипликации. Это позволило сохранить единый стиль анимации, внешний вид персонажей и точность изображения продукта.

Продакшен: как сохранить единый визуальный мир

Одной из главных производственных задач стало сохранение единого внешнего вида персонажей на протяжении всего ролика. Медвежата должны были выглядеть одинаково во всех сценах, независимо от ракурса, движения и освещения.

Отдельного внимания потребовали продуктовые сцены с фонариками и батарейками Opticell. Команде было важно точно воспроизвести дизайн продукции и одновременно добиться убедительной механики взаимодействия персонажей с предметами. В частности, особую роль играла сцена замены батареек: она должна была выглядеть естественно и оставаться понятной зрителю.

В результате визуальная составляющая ролика работала не только на создание привлекательной картинки, но и на последовательное развитие сюжета: от возникновения проблемы до появления решения.

Кампания помогла повысить узнаваемость Opticell среди целевой аудитории и укрепить общую репутацию марки в индустрии.



Помимо достижения коммуникационной задачи, проект продемонстрировал возможности гибридного подхода к созданию рекламной анимации. Сочетание ИИ инструментов, традиционной мультипликации и инструменты CG позволило реализовать кинематографическую визуальную концепцию, уделить внимание деталям продукта и сохранить целостность персонажей на протяжении всей истории.



Для бренда это стало способом рассказать о продукте через эмоциональный сюжет, в котором функциональное преимущество раскрывается не напрямую, а через знакомую зрителю ситуацию и взаимодействие героев.

Отдел маркетинга Opticell:



Для нас было важно создать ролик, который поможет повысить узнаваемость бренда Opticell, будет интересен аудитории и при этом уложится в сжатый хронометраж. Команде удалось воплотить задуманную идею и найти баланс между технологичностью производства, качеством визуального исполнения и понятной историей. Результаты кампании подтвердили, что выбранный подход сработал.

Айк Саакянц, режиссер-мультипликатор Т-16 pro.solutions: Одной из главных производственных задач стало обеспечение визуальной идентичности персонажей на протяжении всего ролика. При работе с несколькими сценами, ракурсами и условиями освещения необходимо было сохранить постоянство пропорций, мимики, пластики и фактуры шерсти медвежат. Любые визуальные расхождения могли нарушить целостность истории и снизить узнаваемость героев.