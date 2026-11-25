«Альфа-Банк» запустил рекламную кампанию с маскотом Пушем — главным героем фантеха. Вместо привычного рекламного ролика с демонстрацией банковских продуктов кредитная организация выпустила анимационную историю. Продолжением кампании стал выпуск миллиона плюшевых игрушек. Проект стал частью стратегии фантеха «Альфа-Банка», которая объединяет финансовые технологии и эмоции и предполагает создание не только удобных сервисов, но и новых впечатлений для клиентов.

Пуш — ярко-красный пушистый персонаж. Он любопытный, находчивый, любит пошалить и умеет выражать эмоции без слов. Пуш стал олицетворением фантеха и одним из героев коммуникации «Альфа-Банка», рассчитанной на широкую аудиторию и разные поколения.

В основе кампании — анимационный ролик, в котором Пуш сбегает из лаборатории «Альфа-Банка», вырывается из приложения и начинает осваивать привычный банковский мир: появляется на картах, стикерах, экранах банкоматов и других носителях. Банк в шутку сообщает о потере контроля над персонажем, а инженеры пытаются его остановить.

Основным каналом кампании стало телевидение. Дополнительно образ Пуша развивается в цифровых сервисах, на банковских картах, в терминалах оплаты и коммуникациях «Альфа-Банка».

Банк также выпустил миллион плюшевых игрушек в виде Пуша, чтобы перенести персонажа с экранов в реальную жизнь. Получить игрушку смогут дети по всей России, у которых уже есть детская карта «Альфа-Банка» или которые оформят ее. Пуша можно будет забрать в участвующих в акции офисах банка или заказать с доставкой на дом.