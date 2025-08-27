Sostav.ru

27.08.2025 в 10:00

Заяц-робот против Железной няни: «Союзмультфильм» и ГК «Рики» выпустили игру-файтинг

Культовые персонажи советской и современной анимации сразятся в новой мобильной игре

Киностудия «Союзмультфильм» и группа компаний «Рики» представили мобильную мини-игру «Битва роботов». В ней игроки смогут свести в бою персонажей двух мультвселенных: Зайца-робота из «Ну, погоди!» и Железную няню из «Смешариков».

Игра приурочена к старту нового учебного года и представляет собой классический «файтинг». Управление построено на серии быстрых нажатий (тапания) на экран, чтобы снизить уровень энергии противника.

Авторы проекта отмечают, что герои «Ну, погоди!» и «Смешариков» давно вышли за рамки мультсериала и путешествуют по мультвселенным и за их пределами. «Это та самая битва, которую ждали поклонники анимации», — заявила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Продюсер проекта «Смешарики» Татьяна Павлова назвала появление Железной няни в игре «подарком для фанатов» и отдельной историей внутри франшизы. «Надеемся, что эта коллаборация доставит всем массу удовольствия», — добавила она.

Стилистика игры вдохновлена классическими аркадными боями вроде Mortal Kombat. Визуальные эффекты, фирменные удары и атмосфера наполнены отсылками к «Ну, погоди!» и «Смешарикам». Игра доступна в Mini Apps Telegram.

