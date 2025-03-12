Затраты на наружную рекламу выросли на 67%

По итогам прошлого года число рекламных конструкций в крупных городах сократилось на 2%, до 41 тыс. штук. При этом количество рекламных поверхностей, наоборот, выросло на 18%, до 179 тыс. штук. Увеличились и затраты рекламодателей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Admetrix.

До этого три года (2021−2023 годы) число рекламных конструкций оставалось на уровне 42 тыс. штук. Уточняется, что мониторинг включает только стандартные форматы (3×6, ситиборды, суперсайты, сити-формат, пиллары), без учета рекламы, размещенной на остановках «Мосгортранса», медиафасадов, крышных конструкций и прочих нестандартных форматов.

Затраты рекламодателей на наружную рекламу увеличились — на 67% год к году. Лидером по затратам остаются представители интернет-ресурсов и услуг (24,4%), недвижимости и строительства (18,2%), а также финансовые услуги, банки (11,4%). Затем идут компании из оптово-розничной торговли (7,7%), туризма и развлечений (7%).

64,2% рекламных поверхностей приходится на топ-5 операторов наружной рекламы. Из них Russ нарастила долю за год до 46,6% (с учетом остановок «Мосгортранса», здесь и далее). У «Рим Mediagroup» доля за период составила 8,6%, у региональной группы «Дрим» — 3,1%.

Эксперты связывают сокращение конструкций с активным замещением их цифровыми экранами. Последние позволяют оперативно менять макеты и запускать новые рекламные кампании без необходимости печати и монтажа физических носителей. Сокращение связано и с активной борьбой в регионах с незаконным размещением.