Защиту религиозных символов в рекламе предложено расширить

В законопроект о запрете ретуширования религиозных символов при публикации изображений культовых сооружений, принятый ранее в первом чтении, предложено внести несколько поправок. Так, его действие хотят распространить на макеты и игрушки, а также запретить располагать на предметах обихода, находящихся ниже пояса человека. Об этом сообщает «Коммерсант».

В РПЦ предложили распространить действие закона на «различные имитирующие культовые здания малые архитектурные формы: макеты, инсталляции, игрушки-конструкторы». Там также подняли вопрос о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающих ответственность за нарушения.

Высказывались и другие предложения ввести повышенную ответственность за изображение культовых объектов без религиозных символов, поскольку это грозит формированием у детей неправильных ценностей. При этом глава комитета Яна Лантратова заверила, что вопрос ответственности уже проработан с Минюстом и соответствующие поправки в КоАП также будут внесены.

Представитель Русской православной старообрядческой церкви, член комиссии при правительстве по вопросам религиозных объединений иерей Иоанн Курбацкий, напротив, одобрил отсутствие крестов на пачке «Геркулес Монастырский», поскольку «упаковка пойдет в мусорку». Кроме того, он возмутился изображению собора Василия Блаженного на сиденьях автобусов «Мосгортранса». Его поддержали депутаты, предложив внести уточнения, чтобы религиозные святыни не располагались на предметах общественного обихода, «находящихся ниже пояса человека».

Напомним, законопроект, одобрен в первом чтении 10 июня. Он запрещает изображать культовые здания без являющихся их частью религиозных символов в СМИ, рекламе, при продаже товаров, а также на государственных и муниципальных символах и знаках, в эмблемах и объявлениях.