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11.06.2025 в 07:20

Законопроект о защите религиозной символики в рекламе прошел первое чтение

Символику нельзя будет ретушировать и видоизменять

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Так, запрещено будет ретушировать или изменять изображения храмов, крестов и других культовых объектов в рекламе, на вывесках и упаковках товаров, сообщает «Интерфакс».

Так, закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» предлагается дополнить пунктом «Использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий, их узнаваемых частей, а также иных объектов, содержащих религиозные символы, без указанных символов не допускается в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что законопроект защищает от ретуширования религиозные символы на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах.

Напомним, проект поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» был внесен 26 мая 2025 года группой из 55 депутатов, включая Анну Кузнецову, Петра Толстого, Василия Пискарева и Ирину Яровую.

Религия
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