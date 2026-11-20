Первый арбитражный апелляционный суд отказал Нижегородскому управлению ФАС в иске к структуре X5 — ООО «Агроторг». Ведомство пыталось оспорить договор аренды помещения под магазин «Пятерочка» из-за превышения торговой сетью допустимой доли рынка в 25%. Однако суд постановил, что при оценке законности сделки необходимо учитывать статистику, опубликованную на момент заключения договора, сообщает «Ведомости».

Спор возник вокруг магазина в селе Большая Ельня. «Агроторг» заключил договор аренды в марте 2023 года, когда по последним доступным данным доля X5 на местном рынке не превышала установленного порога. В апреле Нижегородстат опубликовал сведения за 2022 год, согласно которым показатель группы достиг 27,78%. В 2023 году он вырос до 30,91%. Магазин построили и зарегистрировали договор аренды в 2024 году, после чего УФАС потребовало признать сделку недействительной.

Антимонопольная служба настаивала, что оценивать соблюдение ограничений следует на дату регистрации договора, когда доля X5 уже превышала 25%. Суд не согласился с этой позицией и отметил, что на момент подписания соглашения сведения о превышении порога еще не были опубликованы. Также ведомству не удалось доказать, что договор заключили задним числом для обхода ограничений.

Аналогичную позицию ранее занимал Верховный суд: в январе 2019 года он указал, что при оценке сделок торговых сетей необходимо учитывать данные Росстата, доступные на дату их заключения. В феврале того же года ФАС направила территориальным управлениям соответствующие разъяснения.

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