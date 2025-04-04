Зарубежные компании начали интересоваться ценами на рекламу в России

Ряд зарубежных компаний, приостановивших маркетинговую деятельность в России в 2022 году, интересуется ценами и условиями размещений рекламы на российском ТВ. С такими же запросами обратились к Национальному рекламному альянсу (НРА) и некоторые южнокорейские компании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных рекламных группах.

Пока, по словам собеседника, эти обращения, носят предварительный характер. Запросы компаний направлены больше на понимание существующих возможностей и форматов взаимодействия.

На бюджеты западных компаний, которые входили в топ-30 крупнейших рекламодателей, в 2021 году приходилось 49,6 млрд руб. Это почти треть от общей суммы (154,2 млрд руб.). Среди компаний, которые частично продолжили работу в стране, заморозив инвестиции в развитие бизнеса и траты на рекламу, — Mars, Procter & Gamble, Nestle, Bayer.

В последние три года, по данным АКАР, объем рекламы в России динамично рос и в 2024 году достиг 903,6 млрд руб. После 2022 года рекламный рынок поддержали российские рекламодатели. В 2024 году на них пришлось 99% общего бюджета топ-30 крупнейших рекламодателей в России.

По словам участников рынка, в случае возвращения приостановивших маркетинговую активность в России зарубежных рекламодателей, темпы роста рынка могут составить 25%. При этом возобновление рекламы на ТВ у таких компаний вряд ли возможно ранее 2026 года, прогнозируют в рекламных компаниях.

Ранее ВЦИОМ выянил, что россияне обижены на компании, которые ушли с российского рынка после 2022 года, и жестко относятся к их возможному возвращению. Потребители воспринимают такие бренды как «недругов», покинувших страну в сложный период.