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27.03.2025 в 18:00

Россияне не готовы прощать бренды, ушедшие с российского рынка

Опрос ВЦИОМ показал, что потребители в России злопамятны к компаниям, покинувшим страну после 2022 года

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Россияне обижены на компании, которые ушли с российского рынка после 2022 года, и жестко относятся к их возможному возвращению. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, подчеркнув, что потребители воспринимают такие бренды как «недругов», покинувших страну в сложный период. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Федоров, опросы ВЦИОМ показали, что большинство россиян не готовы снова поддерживать ушедшие компании, так как «друг познается в беде». Он добавил, что некоторые зарубежные бренды, менее подверженные внешнему давлению, решили остаться, и к ним отношение более лояльное.

«Некоторые частные компании, которые меньше подвержены конъюнктуре, различным колебаниям и социальному давлению, остались. Но, увы, большинство сбежали. Ну и, конечно, сегодня наши потребители и покупатели настроены к ним очень, я бы сказал так, злопамятно», — рассказал глава ВЦИОМ в кулуарах XV Международной социологической Грушинской конференции.

Федоров также выразил уверенность, что вернувшиеся компании столкнутся с финансовыми потерями, поскольку бывшие клиенты могут отказаться от их продукции.

По подсчетам аналитиков Nikoliers, в первом квартале 2025 года на российский рынок вышли восемь новых брендов, из которых пять — отечественные, а три — иностранные. В этом году заявлен приход 20 зарубежных брендов, что на 29% меньше результата за 2024-й.

ВЦИОМ Россия Опрос Валерий Федоров
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