Зарплаты специалистов по кибербезопасности выросли на 40%

Средняя зарплата в сфере информационной безопасности (ИБ) в России в первом полугодии 2026 года выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 82,8 тыс. до 115,6 тыс. руб., следует из данных hh.ru. В отдельных случаях работодатели готовы предлагать специалистам до 400 тыс. руб. при наличии уникальной экспертизы и опыта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За шесть месяцев российские компании разместили 13,7 тыс. вакансий в сфере кибербезопасности. На специалистов по защите данных и ИТ-инфраструктуры пришлось 42% предложений, еще 32% вакансий предназначались для профильных директоров. В числе наиболее востребованных у работодателей также DevSecOps и AppSec-специалисты, архитекторы ИБ и разработчики решений в сфере информационной безопасности.

Самый заметный рост зарплатных предложений зафиксирован для DevSecOps и AppSec-специалистов — на 20%, до 275 тыс. руб., сообщила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. При этом в ИТ в целом динамика значительно слабее: медианная зарплата специалистов в первом полугодии составила 191 тыс. руб., увеличившись на 4% по сравнению со вторым полугодием 2025 года.

Эксперты связывают повышение стоимости специалистов по ИБ в том числе с усилением регуляторных требований и ответственности руководителей за защиту инфраструктуры. По словам президента InfoWatch Натальи Касперской, рост спроса связан с новыми требованиями к безопасности критической инфраструктуры, включая ответственность руководителей, однако в дальнейшем зарплаты, вероятно, будут увеличиваться уже в соответствии с общей динамикой рынка.

Устойчивый спрос на специалистов сохраняется на фоне роста самого рынка кибербезопасности. В 2025 году его объем достиг 364,4 млрд руб., увеличившись на 16% за год. При сохранении текущих темпов сегмент может превысить 1 трлн руб. к 2031 году. При этом, по данным Superjob, число вакансий в ИБ за год сократилось лишь на 5%, тогда как в ИТ — на 20%, а количество резюме специалистов по кибербезопасности выросло на 16%.