Зарплаты российских релокантов, работающих из-за границы, увеличились на 14%

Доходы российских специалистов-релокантов, сотрудничающих с отечественными компаниями, увеличились на 14% за год. Заметнее всего выросли зарплаты программистов (на 15%, до 186,5 тыс. руб.) и веб-разработчиков (на 26%, до 280,3 тыс. руб.). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Solar Staff.

Большинство специалистов работают на российские компании из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Сербии и других стран ближнего зарубежья. Наибольшим спросом пользуются специалисты из IT и креативной сферы.

Если в технологических и креативных сегментах высока доля фрилансеров, но в сфере промышленности, медицины, транспорта и строительства отечественный бизнес предпочитает нанимать работников в России.

Согласно данным Superjob, в Москве средняя зарплата директора по IT составляет 700 тыс. руб., программиста C# — 300 тыс. руб., программиста JavaScript — 280 тыс. руб.

Рост заработка релокантов эксперты связывают с инфляцией, компенсацией увеличения НДФЛ для нерезидентов и общим повышением доходов в IT.

Ранее сообщалось, что в 2024 году женщины-фрилансеры заработали вдвое меньше мужчин. Среднемесячный доход мужчин-фрилансеров вырос на 5% за год.