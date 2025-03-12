В прошлом году женщины-фрилансеры заработали вдвое меньше мужчин

В 2024 году в России сохранился тренд на разрыв между доходами мужчин и женщин на фрилансе. Женщины заработали вдвое меньше, причем их доход снизился на 13% по сравнению с 2023-м, тогда как у мужчин он вырос минимум на 5%. Таковы данные исследования сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Solar Staff (есть в распоряжении Sostav).

Методика Аналитики Solar Staff исследовали более 50 тыс. аккаунтов женщин-фрилансеров и столько же аккаунтов мужчин-фрилансеров за 2023-й и 2024 год, чтобы понять, как менялись их среднемесячные доходы. Кроме того, специалисты проанализировали, в каких отраслях наблюдается наибольший гендерный дисбаланс, а где доминирует тот или иной пол.

Согласно отчету, среднемесячный доход мужчин-фрилансеров остается значительно выше. В 2023 году разница составляла около 66%: женщины зарабатывали в среднем 27 014 руб., а мужчины — 44 889 руб. В 2024 году аналитики снова зафиксировали двукратный разрыв — 23 575 руб. у женщин против 47 081 руб. у мужчин. При этом среднемесячный доход мужчин, занятых в проектной деятельности, вырос на 5% за год, тогда как у женщин снизился на 13%.

Владимир Корицкий, генеральный директор Solar Staff: Существенный разрыв в среднемесячных доходах мужчин и женщин-фрилансеров объясняется несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это разница в специализациях: мужчины все еще чаще выбирают более высокооплачиваемые направления. Во-вторых, женщины нередко сталкиваются с ограничениями по времени из-за двойной нагрузки — профессиональной и домашней.



Кроме того, гендерные стереотипы и неравномерный доступ к крупным проектам также вносят свой вклад в дисбаланс доходов, так как женщины чаще мужчин подвержены синдрому самозванца.

По данным Solar Staff, в таких сферах, как транспорт, строительство и недвижимость, мужчин в два раза больше, чем женщин. В то же время в традиционно женских отраслях — рекламе и медиа, HoReCa, ивент-индустрии и медицине — ситуация противоположная. Здесь женщин вдвое больше, чем мужчин.

В промышленности и производстве, банковском и финансовом секторах, e-commerce и ретейле, IT, телекоммуникациях и EdTech сохраняется гендерный баланс: число мужчин и женщин примерно одинаковое.

В 2023 году среднемесячные доходы самозанятых мужчин и женщин были почти равными: мужчины зарабатывали в среднем 47 163 руб. в месяц, а женщины — 44 303 руб. Однако в 2024-м ситуация изменилась: доходы мужчин выросли на 15% до 54 326 руб., тогда как у женщин остались на прежнем уровне.

Среди фрилансеров со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) разница в доходах была более ощутимой. В 2023-м женщины зарабатывали на 61% меньше мужчин — 128 940 руб. против 208 150 руб. в месяц. В 2024 году тенденция сохранилась: доходы мужчин увеличились на 14,8% и достигли 239 тыс. руб. в месяц, а у женщин сократились на 7%, составив 119 920 руб.

Схожая картина наблюдалась и среди физических лиц. В 2023 году разрыв в доходах между мужчинами и женщинами составлял 61%: мужчины зарабатывали 34 002 руб., а женщины — 21 067 руб. В 2024 году разница увеличилась до 87%: доходы мужчин составили 33 552 руб., в то время как у женщин они снизились на 15% до 17 898 руб.