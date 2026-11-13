«Арнест» купил российские активы Reckitt Benckiser в сегменте бытовой химии

Группа «Арнест» выкупила российские активы британской компании Reckitt Benckiser, производящей товары для дома, здоровья, гигиены и личного ухода. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Арнесту» перешел завод по производству бытовой химии, расположенный в Клину Московской области. На предприятии выпускали товары под брендами Finish, Vanish, Calgon, Cillit Bang и Tiret.

Добровольный взнос Reckitt Benckiser в федеральный бюджет составит 6,7 млрд руб. Права на бренды в периметр сделки не вошли. Продукцию ждет переименование, а «Арнеста» — расходы на продвижение новых марок.

Весной 2022 года Reckitt Benckiser перестала инвестировать в развитие бизнеса в России и сообщила о планах избавиться от локальных активов. Летом 2026 года сообщалось о переговорах компании с «Арнестом» о продаже части бизнеса.

В РФ у Reckitt Benckiser есть еще одно дочернее предприятие, которое занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией и отвечает за дистрибуцию «Нурофена», «Стрепсилса» и Durex.