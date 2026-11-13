Малые и средние предприятия недобрали 24% запланированной выручки за девять месяцев

Российские компании малого и среднего предпринимательства (МСП) за январь-сентябрь 2026 года получили на 24% меньше выручки, чем планировали. Такие данные приводит сервис автоматизации управленческого учета «Финансист» в исследовании, результаты которого опубликовал ТАСС.

В первые пять месяцев года отставание от бюджета составляло 8−11%. Летом разрыв начал увеличиваться: в июне он достиг 18%, в июле — 32%, а в августе — 42%. В сентябре показатель сократился до 30%.

Почти две трети компаний недобрали более 10% запланированной выручки. При этом у каждой четвертой организации отставание превысило 50%, тогда как другая четверть, напротив, перевыполнила план более чем на 10%. У компаний с оборотом свыше 200 млн руб. разрыв оказался меньше — их выручка отстала от плана на 18%.

Фактические расходы типичной компании за девять месяцев были на 38% ниже бюджета. Отклонение сохранялось на протяжении всего периода: от 32% в январе до 51% в августе и 49% в сентябре. Большинство предприятий потратили меньше запланированного, однако каждая четвертая превысила бюджет на 20% и более.

Ближе всего к плановым показателям оказались расходы на логистику (на 14% ниже бюджета) и зарплаты (на 17%). Наибольшее отклонение зафиксировано по налогам (на 62%) и платежам по кредитам (на 64%).

По словам директора по продукту сервиса «Финансист» Никиты Сухачева, сокращение этих расходов во многом связано с падением оборота: снижение выручки уменьшает налоговую базу и объем средств, направляемых на обслуживание долга.