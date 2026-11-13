Минфин поддержал просьбу отложить введение прогрессивной шкалы НДФЛ с процентов по вкладам

Минфин России предлагает изменить порядок введения механизма прогрессивного налогообложения процентов по банковским вкладам. С 1 января 2027 года банки будут исчислять и удерживать НДФЛ с процентных доходов физлиц по ставке 13%, а налоговые органы по итогам налогового периода — доначислять разницу с учетом прогрессивной шкалы в следующем году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Поправки предлагается внести ко второму чтению законопроекта, согласно которому банки должны стать налоговыми агентами по НДФЛ в отношении процентов по вкладам. Изначально предполагалось, что с 2027 года кредитные организации будут ежемесячно рассчитывать и удерживать налог с учетом прогрессивной шкалы, если доход гражданина превышает 2,4 млн руб. в год.

В Минфине пояснили, что скорректировать механизм предложили с учетом обращений банков. До конца 2027 года кредитным организациям предстоит донастроить свои системы для применения нового порядка расчета налога. Конкретные сроки перехода определят после дополнительных консультаций с заинтересованными сторонами.

Сейчас банки не выступают налоговыми агентами по процентным доходам: они передают сведения о выплаченных клиентам процентах в ФНС, которая самостоятельно рассчитывает налог и направляет уведомления налогоплательщикам. При этом НДФЛ взимается не со всей суммы процентов, а только с дохода, превышающего необлагаемый лимит. Он рассчитывается как произведение 1 млн руб. и максимальной ключевой ставки ЦБ за год.

С 2027 года для процентных доходов по вкладам предполагается применять общую прогрессивную шкалу НДФЛ. Ставка составит 13% при годовом доходе до 2,4 млн руб., 15% — от 2,4 млн до 5 млн руб., 18% — от 5 млн до 20 млн руб., 20% — от 20 млн до 50 млн руб. и 22% — свыше 50 млн руб.