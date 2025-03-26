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26.03.2025 в 07:20

Зарплаты рекламистов выросли на четверть

Средняя зарплата в креативной индустрии превысила 123 тыс. рублей

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Средняя зарплата креативного специалиста в России по итогам 2024 года составила 123,7 тыс. руб. — это на 42% выше, чем в среднем по стране. По темпам прироста оплаты труда сфера рекламы оказалась в лидерах, прибавив 23,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования «СберАналитики».

В 59 субъектах РФ размер заработной платы в креативных индустриях выше, чем в среднем по региону. Больше всего эта разница ощущается в Новосибирской области, где креативные специалисты получают 122,1 тыс. руб. при средней зарплате в 78 тыс. руб. Самые высоки зарплаты в отрасли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Чукотском автономном округе.

За 2024 год зарплаты в креативных профессиях выросли на 22%. Самые высокие зарплаты получают специалисты таких креативных индустрий, как программное обеспечение (173 тыс. руб.), музыка и саунд-дизайн (150 тыс. руб.), дизайн (139 тыс. руб.), архитектура и урбанистика (126 тыс. руб.), кино и анимация (115 тыс. руб.).

По темпам прироста оплаты труда в 2024 году лидируют кино и анимация (+26%), а также музыка и саунд-дизайн (+26%), изобразительные искусства (+24%), реклама (+23%) и программное обеспечение (+21%).

При этом наибольший доход получают сотрудники 35−44 лет и 25−34 лет — 148 тыс. руб. и 137 тыс. руб. соответственно. Меньше остальных зарабатывают молодые специалисты в возрасте до 24 лет (82 тыс. руб.) и пенсионеры (79 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что вклад креативной экономики в ВВП России достиг 4,1%. К 2030 году долю творческих индустрий планируется нарастить до 6%.

Зарплата
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