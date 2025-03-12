Вклад креативной экономики в ВВП России достиг 4,1%

В 2024 году валовая добавленная стоимость креативной экономики достигла отметки в 7,5 трлн руб., составив 4,1% от общего объема ВВП России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова подчеркнула, что креативные индустрии становятся важным инструментом для регионов, не обладающих большими запасами сырья или развитым промышленным сектором.

Она также отметила устойчивый рост данного сектора: в 2017 году его доля составляла 2,8% (или 2,3 трлн руб.), в 2020-м — 3,2% (3,1 трлн руб.), а в 2023-м — 3,8% (6 трлн руб.).

Татьяна Илюшникова добавила, что сейчас Минэк работает над созданием единого реестра участников креативных индустрий, соответствующие ОКВЭД уже определены. Эти меры вкупе с разрабатываемой стратегией развития креативных индустрий до 2036 года помогут структурированно подойти к дальнейшему развитию сектора.

Заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе отметил, что ведомство ведет учет показателей креативного сектора начиная с 2020 года, используя данные с 2017 года по ОКВЭД-2. Среди наиболее значимых направлений, вносящих вклад в развитие креативной экономики, выделяются разработка программного обеспечения (34,96%), реклама и пиар (13,38%) и гастрономия (10,6%).

Как отмечают в Минэкономразвития, единым планом по достижению национальных целей развития РФ поставлена задача нарастить долю креативных индустрий до 6% к 2030 году.

Креативные индустрии включают широкий спектр областей, в том числе рекламу, музыку, моду, архитектуру, образование, народные промыслы, кино, музеи, информационные технологии. Ключевыми элементами креативного продукта являются уникальные идеи с экономическим потенциалом, присутствующие практически во всех отраслях.

В феврале в России вступил в силу закон «О развитии креативных (творческих) индустрий». Документ призван вывести сектор из тени и создать условия для его развития. Для реализации закона в 2025 году правительству потребуется подготовить и принять еще шесть нормативных актов, в том числе постановление о порядке ведения единого реестра субъектов креативных индустрий, который станет основой для их господдержки.