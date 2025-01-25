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25.01.2025 в 13:16

Zarina выпустила коллекцию для животных к 14 февраля

В капсулу вошли одежда и игрушки для питомцев

Чем ближе февраль, тем активнее бренды представляют свои коллекции и кампании, посвященные Дню всех влюбленных. На этот раз своими новинками поделился российский фэшн-бренд Zarina.

Компания выпустила капсулу для животных, в которую вошла одежда, выполненная в красных, розовых и белых цветах с сердечками и принтами Free kisses и Let’s play game.

Помимо новой одежды в День святого Валентина марка предлагает побаловать собак розовыми мячиком с отпечатком лапы и несколькими канатами в виде сердец. Стоимость игрушек составляет 799 руб., а одежда продается по 1499 руб.

Компания подчеркнула, что коллекция идеально подойдет для тех, у кого нет безхвостой пары.

Zarina выпустила коллекцию для животных к 14 февраля Zarina выпустила коллекцию для животных к 14 февраля Zarina выпустила коллекцию для животных к 14 февраля Zarina выпустила коллекцию для животных к 14 февраля Zarina выпустила коллекцию для животных к 14 февраля Zarina выпустила коллекцию для животных к 14 февраля
Zarina
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