Zarina выпустила коллекцию для животных к 14 февраля

Чем ближе февраль, тем активнее бренды представляют свои коллекции и кампании, посвященные Дню всех влюбленных. На этот раз своими новинками поделился российский фэшн-бренд Zarina.

Компания выпустила капсулу для животных, в которую вошла одежда, выполненная в красных, розовых и белых цветах с сердечками и принтами Free kisses и Let’s play game.

Помимо новой одежды в День святого Валентина марка предлагает побаловать собак розовыми мячиком с отпечатком лапы и несколькими канатами в виде сердец. Стоимость игрушек составляет 799 руб., а одежда продается по 1499 руб.

Компания подчеркнула, что коллекция идеально подойдет для тех, у кого нет безхвостой пары.