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05.03.2020 в 14:45

Заработать на внешности: Tinder улучшит профиль пользователей за $50

Пользователей возмутило предложение соцсети

Tinder запустит платное улучшение профиля. Эксперты помогут пользователю создать «идеальный профиль», сообщает Forbes.

Реклама сервиса появилась в приложении в начале недели. В ней сообщается, что пользователи Tinder смогут подключить сервис Tinder Concierge и воспользоваться помощью экспертов в улучшении профиля. Других деталей о новой услуге в объявлении не приводится.

Прес-служба Tinder:

Мы хотим помочь нашим пользователям эффективнее использовать Tinder и постоянно придумываем для этого новые инструменты.

Интересно отметить, что некоторым пользователям Tinder предложил улучшить профиль за 20$, а некоторым за 50$.

В Tinder уже есть два платных предложения: Tinder Plus и Tinder Gold. С их помощью можно искать людей по всему миру, а также использовать прочие премиальные инструменты.

Пользователи Tinder, обсуждая нововведения в Reddit, отнеслись к новой услуге с осторожностью. Некоторые отменили компанию в зарабатывании денег. «Просить деньги у отчаявшихся (потому что те, которые выглядят хорошо, никогда не потратят ни копейки) — это в чистое мошенничество», — писали разгневанные пользователи.

Tinder
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