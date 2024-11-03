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Спонсор спецпроекта sbermarketing
03.11.2024

Запуск образовательного проекта СМЕНА от «СберМаркетинга»

О проекте рассказала Анастасия Алёхина, ведущий HR бизнес-партнер креативного агентства

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Анастасия Алёхина
ведущий HR бизнес-партнер креативного агентства «СберМаркетинг»
Креативное агентство «СберМаркетинга» сегодня — это больше 170 специалистов, которые реализуют проекты не только для «Сбера», но и для крупных российских компаний: «Газпром нефть», «Русагро», X5, SOKOLOV. Мы прошли большой путь за короткий по меркам рекламной индустрии период — 4 года — и не планируем останавливаться. У нас амбициозные планы, и если у вас тоже — нам по пути!

Кадровый голод сейчас везде. Но в индустрии маркетинга и рекламы удивительный парадокс: молодежи не хватает, но вместе с тем рекламные и околорекламные факультеты ведущих вузов страны пользуются большой популярностью среди абитуриентов. Мы предполагаем, что студентам не хватает практических знаний и понимания, кем именно они могли бы работать в рекламе. Профессий много, и не всегда понятно, чем они отличаются. Даже между аккаунт-менеджером в медийном агентстве и в креативном агентстве значительная разница в навыках и опыте.

Чтобы помочь будущим выпускникам определиться с выбором карьерного пути, мы запустили образовательный проект СМЕНА, охватывающий все направления деятельности креативного агентства. Это отличный шанс попасть в компанию, которая меняет индустрию. Используй его — на СМЕНЕ осталось несколько свободных мест!

Наша цель — make advertising sexy again! И ты можешь сделать это с нами.

Если ты уже опытный специалист — ждем тебя в команде! Вакансии в «СберМаркетинг»:

Креатор

по договоренности
СберМаркетинг

Чем предстоит заниматься:

  • Придумывать яркие идеи;
  • Наполнять программы, писать сценарии и тексты;
  • Создавать презентации, в которые будут влюбляться с первого взгляда;
  • Самостоятельно защищать идеи перед клиентом.

Мы ждем, что у тебя есть:

  • Опыт на позиции креатора в Event от трех лет;
  • Насмотренность и интерес к этой сфере;
  • Навыки защиты идей перед клиентом;
  • Умение аккуратно и эстетично оформлять концепции в презентацию.

Что предлагаем:

Сильную команду, которая берется за сложные вызовы, участвует в тендерах и побеждает во всевозможных рейтингах. Технологичные проекты и рост, крутой офис с бесплатным кофе от бариста и фруктами, ДМС, скидки и другие полезные бенефиты.

Резюме отправляйте на почту: [email protected]

Руководитель проектов в Event

по договоренности
СберМаркетинг

Чем предстоит заниматься:

  • Формировать команду проекта;
  • Выстраивать эффективные бизнес-процессы внутри рабочей группы;
  • Организовывать работу и взаимодействие всех структурных подразделений;
  • Обеспечивать качественное проведение офлайн- и онлайн-мероприятий: форумы, конференции, стратегические сессии, корпоративные мероприятия.

Мы ждем, что у тебя есть:

  • Опыт организации мероприятий от пяти лет;
  • Желание работать и развиваться в event-индустрии;
  • Лидерские качества, умение вести за собой команду;
  • Знание event-рынка.

Что предлагаем:

Сильную команду, которая берется за сложные вызовы, участвует в тендерах и побеждает во всевозможных рейтингах. Технологичные проекты и рост, крутой офис с бесплатным кофе от бариста и фруктами, ДМС, скидки и другие полезные бенефиты.

Резюме отправляйте на почту [email protected]

Руководитель группы в отдел технологий

по договоренности
СберМаркетинг

Чем предстоит заниматься:

  • Реализовывать проекты с по-настоящему крупными бюджетами на стыке VR, XR и AR-технологий и не только;
  • Полностью замыкать на себе коммуникацию с клиентом по всем текущим вопросам проекта;
  • Формировать и управлять командой как внутренних, так и внешних специалистов.

Мы ждем, что у тебя есть:

  • Портфолио с мультимедийными проектами с бюджетом от 50 млн;
  • Знание современных трендов в сфере VR, XR, AR, мультиверса, цифровых аватаров;
  • Опыт работы руководителем группы в event-агентстве.

Что предлагаем:

Сильную команду, которая берется за сложные вызовы, участвует в тендерах и побеждает во всевозможных рейтингах. Технологичные проекты и рост, крутой офис с бесплатным кофе от бариста и фруктами, ДМС, скидки и другие полезные бенефиты.

Резюме отправляйте на почту [email protected]

Ведущий специалист по закупкам наружной рекламы

по договоренности
СберМаркетинг

Чем предстоит заниматься:

  • Обеспечивать оптимальные условия закупки для клиентов агентства в наружной рекламе, indoor и рекламе на транспорте;
  • Устанавливать и поддерживать партнерские отношения с подрядчиками, проводить переговоры с целью обеспечения оптимальных ценовых условия для клиентов;
  • Согласовывать и заключать договоры с подрядчиками;
  • Создавать и поддерживать в актуальном состоянии базы подрядчиков.

Мы ждем, что у тебя есть:

  • Опыт работы в закупках наружной рекламы от двух лет;
  • Знание Excel, Word, AdMetrix (ASAP);
  • Умение самостоятельно проводить переговоры;
  • Навыки продаж и коммуникабельность.

Что предлагаем:

Сильную команду, которая берется за сложные вызовы, участвует в тендерах и побеждает во всевозможных рейтингах. Технологичные проекты и рост, крутой офис с бесплатным кофе от бариста и фруктами, ДМС, скидки и другие полезные бенефиты.

Резюме отправляйте на почту [email protected]

Руководитель диджитал-проектов

по договоренности
СберМаркетинг

Чем предстоит заниматься:

  • Готовить стратегии и тактики размещения рекламных кампаний на основании полученных вводных от клиента;
  • Вести ежедневную коммуникацию с клиентом;
  • Ставить задачи отделу производства (контекстная реклама, таргетированная реклама, CPA-сети и пр.);
  • Мониторить запуск рекламных кампаний, контролировать сроки и следить за выполнением KPI клиента.

Мы ждем, что у тебя есть:

  • Опыт работы на аналогичной должности от двух лет;
  • Глубокое понимание каналов digital performance;
  • Опыт работы с «Яндекс Метрикой».

Что предлагаем:

Сильную команду, которая берется за сложные вызовы, участвует в тендерах и побеждает во всевозможных рейтингах. Технологичные проекты и рост, крутой офис с бесплатным кофе от бариста и фруктами, ДМС, скидки и другие полезные бенефиты.

Резюме отправляйте на почту [email protected]

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