Запуск образовательного проекта СМЕНА от «СберМаркетинга»

Креатор
СберМаркетинг
Чем предстоит заниматься:
- Придумывать яркие идеи;
- Наполнять программы, писать сценарии и тексты;
- Создавать презентации, в которые будут влюбляться с первого взгляда;
- Самостоятельно защищать идеи перед клиентом.
Мы ждем, что у тебя есть:
- Опыт на позиции креатора в Event от трех лет;
- Насмотренность и интерес к этой сфере;
- Навыки защиты идей перед клиентом;
- Умение аккуратно и эстетично оформлять концепции в презентацию.
Что предлагаем:
Сильную команду, которая берется за сложные вызовы, участвует в тендерах и побеждает во всевозможных рейтингах. Технологичные проекты и рост, крутой офис с бесплатным кофе от бариста и фруктами, ДМС, скидки и другие полезные бенефиты.
Резюме отправляйте на почту: [email protected]
Руководитель проектов в Event
СберМаркетинг
Чем предстоит заниматься:
- Формировать команду проекта;
- Выстраивать эффективные бизнес-процессы внутри рабочей группы;
- Организовывать работу и взаимодействие всех структурных подразделений;
- Обеспечивать качественное проведение офлайн- и онлайн-мероприятий: форумы, конференции, стратегические сессии, корпоративные мероприятия.
Мы ждем, что у тебя есть:
- Опыт организации мероприятий от пяти лет;
- Желание работать и развиваться в event-индустрии;
- Лидерские качества, умение вести за собой команду;
- Знание event-рынка.
Что предлагаем:
Сильную команду, которая берется за сложные вызовы, участвует в тендерах и побеждает во всевозможных рейтингах. Технологичные проекты и рост, крутой офис с бесплатным кофе от бариста и фруктами, ДМС, скидки и другие полезные бенефиты.
Резюме отправляйте на почту [email protected]
Руководитель группы в отдел технологий
СберМаркетинг
Чем предстоит заниматься:
- Реализовывать проекты с по-настоящему крупными бюджетами на стыке VR, XR и AR-технологий и не только;
- Полностью замыкать на себе коммуникацию с клиентом по всем текущим вопросам проекта;
- Формировать и управлять командой как внутренних, так и внешних специалистов.
Мы ждем, что у тебя есть:
- Портфолио с мультимедийными проектами с бюджетом от 50 млн;
- Знание современных трендов в сфере VR, XR, AR, мультиверса, цифровых аватаров;
- Опыт работы руководителем группы в event-агентстве.
Что предлагаем:
Сильную команду, которая берется за сложные вызовы, участвует в тендерах и побеждает во всевозможных рейтингах. Технологичные проекты и рост, крутой офис с бесплатным кофе от бариста и фруктами, ДМС, скидки и другие полезные бенефиты.
Резюме отправляйте на почту [email protected]
Ведущий специалист по закупкам наружной рекламы
СберМаркетинг
Чем предстоит заниматься:
- Обеспечивать оптимальные условия закупки для клиентов агентства в наружной рекламе, indoor и рекламе на транспорте;
- Устанавливать и поддерживать партнерские отношения с подрядчиками, проводить переговоры с целью обеспечения оптимальных ценовых условия для клиентов;
- Согласовывать и заключать договоры с подрядчиками;
- Создавать и поддерживать в актуальном состоянии базы подрядчиков.
Мы ждем, что у тебя есть:
- Опыт работы в закупках наружной рекламы от двух лет;
- Знание Excel, Word, AdMetrix (ASAP);
- Умение самостоятельно проводить переговоры;
- Навыки продаж и коммуникабельность.
Что предлагаем:
Сильную команду, которая берется за сложные вызовы, участвует в тендерах и побеждает во всевозможных рейтингах. Технологичные проекты и рост, крутой офис с бесплатным кофе от бариста и фруктами, ДМС, скидки и другие полезные бенефиты.
Резюме отправляйте на почту [email protected]
Руководитель диджитал-проектов
СберМаркетинг
Чем предстоит заниматься:
- Готовить стратегии и тактики размещения рекламных кампаний на основании полученных вводных от клиента;
- Вести ежедневную коммуникацию с клиентом;
- Ставить задачи отделу производства (контекстная реклама, таргетированная реклама, CPA-сети и пр.);
- Мониторить запуск рекламных кампаний, контролировать сроки и следить за выполнением KPI клиента.
Мы ждем, что у тебя есть:
- Опыт работы на аналогичной должности от двух лет;
- Глубокое понимание каналов digital performance;
- Опыт работы с «Яндекс Метрикой».
Что предлагаем:
Сильную команду, которая берется за сложные вызовы, участвует в тендерах и побеждает во всевозможных рейтингах. Технологичные проекты и рост, крутой офис с бесплатным кофе от бариста и фруктами, ДМС, скидки и другие полезные бенефиты.
Резюме отправляйте на почту [email protected]