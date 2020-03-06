Запуск 5G в России снова отложен, чтобы не мешать космической связи

Сотовые операторы России пока не получили разрешения на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE), для сетей 5G, пишут «Ведомости». Государственные пользователи, работающие на смежных частотах, опасаются возникновения помех.

Первоначально разрешение на использование указанных диапазонов должна была выдать на ближайшем заседании Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Однако после согласительного совещания, которое прошло в понедельник, этот пункт из проекта решения комиссии пропал.

Еще два собеседника издания заявили, что заседание комиссии, которое должно было состояться 10 марта, отложено до 17 марта. Сначала в решении шла речь о том, чтобы позволить операторам оказывать услуги 5G в диапазонах от 791−862 МГц до 2500−2690 МГц (на таких частотах, в частности, сейчас работают сети LTE), 1710−1880 МГц (используют сотовые сети GSM (2G) и LTE) и 1920−1980 МГц и 2110−2170 МГц — 3G и LTE.

Против этого выступили сразу несколько государственных ведомств, включая ФСБ и «Роскосмос». Они работают на смежных частотах и опасаются помех для своего радиооборудования. Например, для оборудования космической связи.

Недавно компания «МегаФон» объявила о проведении тендера с начальной стоимостью 35 млрд рублей для обновления сети по всей стране. Это закрытая закупка для выбора поставщика радиооборудования для модернизации сетей 2G, 3G и 4G, говорят источники издания. Известно, что подрядчик должен будет обеспечить готовность сети к запуску 5G.