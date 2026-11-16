Apple намерена конкурировать с Meta* на рынке умных очков

Apple готовит собственные умные очки, чтобы конкурировать с устройствами Meta (*признана экстремисткой и запрещена в России). Разработка под внутренним названием N50 может выйти на рынок в 2027 году, сообщает Bloomberg.

В первом поколении устройств не будет AR-дисплея: основным способом взаимодействия станет голосовой помощник Siri. Очки оснастят камерами, микрофонами и динамиками. Среди возможных функций — распознавание зданий, перевод вывесок и разговоров, помощь в навигации и рекомендации на основе изображения окружающих предметов. Пользователи также смогут принимать звонки, читать сообщения, слушать музыку и получать уведомления с iPhone.

Apple тестирует несколько вариантов оправы и расцветок. В прототипах камеры встроены непосредственно в оправу. Компания также изучает компактную магнитную систему зарядки и способы защиты конфиденциальности — в частности, световой индикатор, сигнализирующий о работе камеры.

Одним из ключевых преимуществ устройства должна стать интеграция с экосистемой Apple. Пользователи смогут обращаться к функциям приложений для iPhone через Siri: например, бронировать столики, заказывать такси и покупать билеты. Для работы очкам потребуется сопряженный iPhone — он будет выполнять значительную часть вычислений.

Поддержка Android не предусмотрена. Запуск может состояться уже в 2027 году.

Напомним, сейчас правительство Великобритании рассматривает возможность ограничить продажу умных очков с камерами на фоне опасений, что устройства используют для тайной съемки.