Роботы «Яндекса» начали доставлять лекарства из аптек

Аптечные сети «Горздрав» и «36,6» совместно с «Яндексом» запустили доставку безрецептурных препаратов с помощью автономных роботов. На старте проекта жители восьми районов Москвы могут заказать лекарства на сайтах и в приложениях аптечных сетей и получить покупку от робота у подъезда.



На первом этапе сервис работает в Хамовниках, Даниловском, Очаково-Матвеевском, Тверском районах, Аэропорте, Замоскворечье, Савеловском районе и на Арбате. По итогам тестирования компании рассчитывают расширить географию проекта, в том числе запустить его в Санкт-Петербурге.



Для доставки доступны безрецептурные препараты, включая обезболивающие, противовирусные и средства от аллергии, а также косметика и другие аптечные товары. Исключение составляют термолабильные препараты, требующие специальных условий хранения.



Оформить заказ можно на сайтах 366.ru и gorzdrav.org, а также в одноименных приложениях. Для этого необходимо добавить товары в корзину и перед оплатой выбрать способ получения «Доставка роботом». После комплектации заказа фармацевт передает его роботу, а покупатель получает уведомление о начале доставки. Отслеживать перемещение устройства можно на сайтах аптечных сетей и в приложении «Яндекс Go». Когда робот прибудет, достаточно нажать кнопку «Открыть робота» и забрать покупку.



По оценкам компаний, запуск роботизированной доставки позволит снизить ее стоимость на 45%. Благодаря этому аптечные сети рассчитывают увеличить количество онлайн-заказов на 30%. В компании также отмечают, что сервис может быть особенно востребован в периоды сезонных заболеваний, когда покупатели стремятся минимизировать контакты с другими людьми.