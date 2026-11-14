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14.11.2026 в 12:37

Роботы «Яндекса» начали доставлять лекарства из аптек

К проекту подключились сети «Горздрав» и «36,6»

Аптечные сети «Горздрав» и «36,6» совместно с «Яндексом» запустили доставку безрецептурных препаратов с помощью автономных роботов. На старте проекта жители восьми районов Москвы могут заказать лекарства на сайтах и в приложениях аптечных сетей и получить покупку от робота у подъезда.

На первом этапе сервис работает в Хамовниках, Даниловском, Очаково-Матвеевском, Тверском районах, Аэропорте, Замоскворечье, Савеловском районе и на Арбате. По итогам тестирования компании рассчитывают расширить географию проекта, в том числе запустить его в Санкт-Петербурге.

Для доставки доступны безрецептурные препараты, включая обезболивающие, противовирусные и средства от аллергии, а также косметика и другие аптечные товары. Исключение составляют термолабильные препараты, требующие специальных условий хранения.

Оформить заказ можно на сайтах 366.ru и gorzdrav.org, а также в одноименных приложениях. Для этого необходимо добавить товары в корзину и перед оплатой выбрать способ получения «Доставка роботом». После комплектации заказа фармацевт передает его роботу, а покупатель получает уведомление о начале доставки. Отслеживать перемещение устройства можно на сайтах аптечных сетей и в приложении «Яндекс Go». Когда робот прибудет, достаточно нажать кнопку «Открыть робота» и забрать покупку.

По оценкам компаний, запуск роботизированной доставки позволит снизить ее стоимость на 45%. Благодаря этому аптечные сети рассчитывают увеличить количество онлайн-заказов на 30%. В компании также отмечают, что сервис может быть особенно востребован в периоды сезонных заболеваний, когда покупатели стремятся минимизировать контакты с другими людьми.

Яндекс 36.6 робот лекарства Аптека Горздрав
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