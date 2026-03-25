Запущено народное голосование турнира ИИ-рекламы «Скиллаут»

С 19 по 20 марта представители крупнейших продакшнов из России и других стран создавали ИИ-ролики на турнире «Скиллаут» по заданиям для брендов на территории делового пространства Департамента информационных технологий города Москвы «МосХаб.Сколково» при поддержке Агентства креативных индустрий и Московского инновационного кластера. Члены экспертного жюри выбрали лучшие работы, а теперь слово предоставляется зрителям: запущено народное голосование, в котором может принять участие каждый.

Победители по выбору брендов:

Победители в номинациях:

Денис Мищенко, генеральный продюсер хакатона «Скиллаут» и форума VidMK: Главная цель хакатона «Скиллаут» — выявить лидеров индустрии в честной профессиональной битве и показать бизнесу возможности генеративного ИИ. И мы этого добились. За 24 часа команды создали рекламные видео, которые уже сегодня готовы выходить в эфир. Члены жюри и представители брендов отметили высокое качество всех ИИ-роликов, и мы своими глазами увидели, как выстраиваются коллаборации между креаторами и крупными брендами. «Скиллаут» — это площадка, где лучшие игроки индустрии могут проявить себя по-новому и показать свой профессиональный и творческий потенциал будущим заказчикам и партнерам. Мы с командой гордимся, что создали международный проект, который объединяет сильных профи и способствует утверждению лидерства российского креатива на мировой арене.

С 23 марта по 10 апреля в специальном приложении будет идти народное голосование, где представлены все ролики участников. Каждый зритель сможет выбрать своего фаворита.

В течение всего дня 19 марта зрителям было доступно не только онлайн-шоу с созданием работ в режиме реального времени, но и лекции спикеров — экспертов в работе с ИИ-контентом, маркетологами, руководителями продакшенов. Записи прямого эфира скоро будут доступны на платформах организатора: Rutube, «ВКонтакте».

Техническим партнером трансляции выступила компания dt group, в лице юнита dt medical. Команда обеспечила стабильный эфир без сбоев, синхронизировав работу всех стриминговых каналов и сделав онлайн-доступ к мероприятию максимально комфортным для зрителей.