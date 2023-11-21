В АРИР назвали «избыточными» поправки о запрете рекламы энергетиков

Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) подготовила отзыв на законопроект, запрещающий любую рекламу энергетических напитков (энергетиков), по аналогии с рекламой табака. В документе ассоциация называет поправки «избыточными», указывая, что они негативно скажутся «как на участниках рынка, так и на потребителях рекламы». Отзыв, подписанный президентом АРИР Борисом Омельницким, направлен председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину (копия документа есть в распоряжении Sostav).

В своём письме АРИР отметила, что реклама незаконных видов деятельности, связанных с производством и оборотом опасных для здоровья напитков, а именно слабоалкогольных энергетиков, уже запрещена.

«В случае введения <…> изменений, рынок рекламы рискует столкнуться с необоснованным расширительным толкованием норм права и связанными с ним правовыми коллизиями, что может повлечь за собой ограничение права потребителей на получение информации о доступных на рынке товарных предложениях, реализация которых производится на полностью легитимных основаниях, а также иные нарушения законных интересов участников рынка рекламы», — указано в отзыве ассоциации.

Помимо этого, в ассоциации полагают, что под запрет могут попасть все напитки, содержащие те или иные компоненты, в том числе и «абсолютно безобидные». В АРИР обращают внимание на то, что в пояснительной записке к проекту не был учтён критерий отличия энергетиков от других тонизирующих и аналогичных им напитков, содержащих схожие вещества.

«Таким образом, полный запрет рекламы энергетических напитков представляется излишним и нарушающим интересы потребителей рекламы и может негативно отразиться на рынке продвижения таких товаров, находящемся в законном поле», — резюмировали в АРИР.

Законопроект о запрете рекламы энергетических напитков был внесен в Госдуму в конце октября. Авторами инициативы выступили депутаты ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

19 октября депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили запретить рекламу энергетиков. Сейчас документ проходит процедуру предварительного рассмотрения, его рекомендовали включить в примерную программу весенней сессии 2024 года, следует из записей в думской электронной базе.