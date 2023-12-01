Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Марина Северина
Voskhod Agency
Точка

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.12.2023 в 17:22

«Первый канал» вернёт в эфир ток-шоу «Закрытый показ»

Новые выпуски передачи снимут в декабре

«Первый канал» вернёт в эфир ток-шоу «Закрытый показ» с ведущим Александром Гордоном. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя вещателя.

По его словам, новые выпуски программы планируется записать в декабре. Но дату возвращения передачи в эфирную сетку представитель канала не назвал.

Ток-шоу «Закрытый показ» с перерывами выходит на «Первом канале» с 2005 года. Ведущей пилотного выпуска телепрограммы была актриса Варвара Владимирова, затем её сменила телеведущая, киновед и кинокритик Екатерина Мцитуридзе. С 2007 года телешоу неизменно ведёт Гордон.

«Закрытый показ» в эфире «Первого» транслируется по ночам, обычно сразу после телепремьеры фильма — как правило, российского артхауса. В студии картину обсуждают создатели и приглашённые эксперты, которые делятся на «противников» и «защитников».

После февраля 2022 года федеральные каналы сосредоточились на информационном вещании, сократив объём развлекательного контента. Однако постепенно в эфир начали возвращать рейтинговые программы. В частности, стали выходить выпуски флагманского проекта «Голос», в апреле на «Первый» вернулась игра «Кто хочет стать миллионером?», в августе — передача «Давай поженимся!». В октябре сообщалось о скором возвращении «Модного приговора».

Первый канал ток-шоу «Закрытый показ»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.