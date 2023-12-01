«Первый канал» вернёт в эфир ток-шоу «Закрытый показ» с ведущим Александром Гордоном. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя вещателя.

По его словам, новые выпуски программы планируется записать в декабре. Но дату возвращения передачи в эфирную сетку представитель канала не назвал.

Ток-шоу «Закрытый показ» с перерывами выходит на «Первом канале» с 2005 года. Ведущей пилотного выпуска телепрограммы была актриса Варвара Владимирова, затем её сменила телеведущая, киновед и кинокритик Екатерина Мцитуридзе. С 2007 года телешоу неизменно ведёт Гордон.

«Закрытый показ» в эфире «Первого» транслируется по ночам, обычно сразу после телепремьеры фильма — как правило, российского артхауса. В студии картину обсуждают создатели и приглашённые эксперты, которые делятся на «противников» и «защитников».

После февраля 2022 года федеральные каналы сосредоточились на информационном вещании, сократив объём развлекательного контента. Однако постепенно в эфир начали возвращать рейтинговые программы. В частности, стали выходить выпуски флагманского проекта «Голос», в апреле на «Первый» вернулась игра «Кто хочет стать миллионером?», в августе — передача «Давай поженимся!». В октябре сообщалось о скором возвращении «Модного приговора».